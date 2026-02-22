Bund plant Opfer-Unterstützung von bis zu 50'000 Franken

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Die Familien und Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana müssen finanziell unterstützt und entschädigt werden. Da sind sich Bund und Kantone einig. Das Wallis entlastet die Angehörigen der Opfer mit einem Beitrag von 10'000 Franken. Diese Unterstützung wurde allerdings erst mehrere Wochen nach der Brandkatastrophe ausgezahlt. Für einige der Familien eine zu lange Wartezeit.

Jetzt möchte auch der Bund den Angehörigen und Opfern finanziell unter die Arme greifen. Das teilt Bundesrat Beat Jans verschiedenen Parlamentariern in einem Sondierungsgespräch am Freitag mit, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Geplant sollen Solidaritätsbeiträge in der Höhe von 30'000 bis 50'000 Franken pro Fall sein.

Der Bundesrat wolle die Hilfe am Mittwoch in ein dringliches Gesetz schreiben, heisst es im Bericht weiter. Im März sollen dann National- und Ständerat im Eilverfahren über die Solidaritätsbeiträge entscheiden.

Der Plan des Bundes stösst nicht nur auf Zustimmung. Kritiker bemängeln, dass solche Soforthilfen primär Sache von Gemeinde und Kanton sind. Ausserdem erhalte das Wallis Ende April 109 Millionen Franken aus der Gewinnausschüttung der Nationalbank, das ist doppelt so viel wie budgetiert. Laut den Kritikern solle dieses Geld anstelle der Solidaritätsbeiträge des Bundes zur Entlastung der Opfer dienen.