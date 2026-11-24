Céline Amaudruz soll überlegen, die SVP zu verlassen, wie Blick erfahren hat. Die SVP-Vizepräsidentin lehnte jedoch jeden Kommentar ab. Manche halten sie für «FDP-kompatibel». Die Recherche.

Darum gehts Nach ihrer Nichtberücksichtigung für das SVP-Ticket soll Céline Amaudruz laut zwei Quellen den Austritt aus der Partei nicht ausschliessen

Die Aussicht, eine eigene Partei zu gründen oder mit einer Wahl ausserhalb des Tickets für eine Überraschung zu sorgen, scheint inzwischen wenig realistisch

Bei der Genfer FDP halten manche sie für mit ihrer Partei kompatibel; SVP-Politiker bezweifeln dies und sprechen sich für ihren Verbleib oder einen Rückzug aus der Politik aus

Myret Zaki

Nach der empfindlichen Niederlage, die Céline Amaudruz von ihrer Partei zugefügt wurde, stellt sich die Frage: Könnte die SVP-Vizepräsidentin der Partei jetzt den Rücken kehren? Zwei unabhängige und übereinstimmende Quellen legen nahe, dass dies der Fall ist. «Es sind Überlegungen, die derzeit angestellt werden, sie hat dieses Szenario tatsächlich angesprochen», berichtet eine der Quellen. «Diese Möglichkeit gibt es, ebenso wie jene einer Wahl ausserhalb des Tickets in den Bundesrat.»

Klar ist: Seit der Bekanntgabe des Deutschschweizer Tickets hält sich die Kandidatin auch gegenüber ihrer Partei sehr bedeckt. Am Freitagabend fehlte sie bei einem Essen von Guy Parmelin mit den Mitgliedern der SVP-Fraktion in Bern. Und am Samstagmorgen blieb sie ebenfalls einem erneuten Treffen der SVP-Parlamentarier fern.

Céline Amaudruz schweigt

Céline Amaudruz äussert sich zu den Gerüchten nicht. Die Nationalrätin schreibt auf Blick-Anfrage, dass sie weder Interviews geben noch gegenüber den Medien Kommentare abgeben wolle. Ihre einzige Botschaft lautet, sie habe «den Entscheid der SVP-Fraktion zur Kenntnis genommen».

Céline Amaudruz war äusserst heftigen Angriffen von Deutschschweizern aus ihrer eigenen Partei ausgesetzt, etwa von Roger Köppel, dem Chefredaktor der «Weltwoche». Dieser bezeichnete sie bereits bei Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur als «absolutes Leichtgewicht». Nach diesen Angriffen soll die Kandidatin laut Blick-Informationen bereits die Idee eines Austritts aus der SVP angesprochen haben.

Die 47-jährige Genferin erhielt auch in der Romandie teils wenig Unterstützung. Eine Woche nach ihrer eigenen Kandidatur trat der jurassische SVP-Kandidat Pierre Alain Schnegg gegen sie an, und einige Westschweizer SVP-Politiker wie der Walliser Patrick Saegesser unterstützten ihre deutschschweizerischen Kritiker.

Die Genfer FDP scheint ihr die Arme zu öffnen

Umgekehrt konnte Céline Amaudruz auf die Unterstützung von Westschweizer SVP-Persönlichkeiten wie Jean-Luc Addor, Yvan Pahud oder Jean-François Rime zählen. Sie erhielt aber auch beträchtliche Unterstützung von Mitgliedern der Genfer FDP, etwa von Nationalrat Cyril Aellen, Grossrat Vincent Subilia oder Rechtsanwalt Olivier Wasmer.

Daraus ergibt sich folgende Hypothese: Könnte Céline Amaudruz einen Beitritt zur FDP in Betracht ziehen? «Bei den meisten Themen ist sie mit der FDP kompatibel», antwortet Murat Julian Alder, Präsident der FDP-Fraktion im Genfer Grossen Rat, ohne zu zögern.

Der frühere Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger wäre nicht überrascht, wenn Céline Amaudruz die Partei heute verlassen möchte. «Bei der SVP kann man sich vorstellen, dass es ihr schwerfallen wird, in die Zukunft zu blicken», meint Nidegger. «Falls sie die Partei verlassen sollte, glaube ich, dass sie die Politik verlassen würde.»

Bei der FDP sind die Listen bereits voll

Der einflussreiche Stratege der Genfer SVP glaubt weder an die Möglichkeit einer überraschenden wilden Wahl durch die Bundesversammlung, an deren Ende Céline Amaudruz gewählt würde, noch daran, dass sie Interesse an einem Beitritt zur FDP hätte.

«Einerseits wegen ihrer Positionen zu den Bilateralen, andererseits weil es eine Vielzahl von Kandidaten für den Bundesrat geben wird und sie keine Chance hätte, auf einem FDP-Ticket zu figurieren. Für den Nationalrat hat die FDP ihre Listen bereits beschlossen, und Simone de Montmollin kandidiert für den Ständerat. Überläufer haben keinen Wahlerfolg.» Yves Nidegger schliesst allerdings nicht aus, dass Céline Amaudruz aus Sicht der FDP, ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen, eine vorteilhafte «Trophäe» darstellen könnte.

Vorerst Nationalrätin der SVP zu bleiben und dann einen Sitz im Ständerat anzustreben, wäre hingegen machbar, meint Yves Nidegger – «wenn sie ihre Verbitterung überwinden und Menschen wiedersehen kann, denen sie nicht mehr begegnen möchte». Die andere Option wäre seiner Ansicht nach, die Politik aufzugeben.

Andere Stimmen in der SVP glauben nicht an ein Szenario, in dem Céline Amaudruz aus der Partei austritt. «Ich glaube nicht, dass es so weit kommen kann», meint Marie-Bertrande Rion-Duay, Präsidentin der Westschweizer SVP-Frauen, die Céline Amaudruz unterstützt hatte. «Sie hat sich so viele Jahre in diese Partei investiert. Es geht über die Parteimitglieder hinaus, es ist vielmehr eine Frage der Überzeugungen.»