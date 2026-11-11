Nach dem Bundesgerichtsurteil zur unerlaubten Lebensgemeinschaft der Bundesrichter Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf kommt es wohl zum Knall: Die Gerichtskommission dürfte heute Abend eine Wiederwahl der beiden ablehnen. Blick berichtet live.

Darum gehts Gerichtskommission wird Donzallaz und van de Graaf wohl nicht zur Wiederwahl empfehlen

Das Bundesgericht sieht in ihrer dauernden Lebensgemeinschaft einen Verstoss gegen das Gesetz

Das Urteil ist für die Kommissionsmitglieder ein klarer Fingerzeig

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Für die beiden Bundesrichter Yves Donzallaz (64, parteilos) und Beatrice van de Graaf (55, SVP) zieht sich die Schlinge immer enger zu: Die Gerichtskommission entscheidet heute, ob das einstige Liebespaar weiterhin in Lausanne VD amten soll oder nicht. Dabei zeichnet sich ab, dass sie die beiden wohl nicht zur Wiederwahl empfiehlt.

In der Wintersession dürfte das Parlament den Entscheid bestätigen und damit zumindest politisch einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen. Die Liebesaffäre kostet die beiden Bundesrichter damit wohl den Job.

«Dauernde Lebensgemeinschaft» gesetzwidrig

Der Entscheid dürfte der Kommission nach dem Bundesgerichtsurteil von letzter Woche leicht fallen. Die obersten Richter in Lausanne waren zum Schluss gekommen, dass ihre Amtskollegen Donzallaz und van de Graaf mit ihrer «dauernden Lebensgemeinschaft» – von Mai 2025 bis April 2026 – gegen das Gesetz verstossen haben. Eine solche ist Mitgliedern des Bundesgerichts nicht erlaubt, weil sie ihre Unabhängigkeit gefährden könnte – selbst wenn sie nicht in derselben Abteilung tätig sind.

Das überparteilich zusammengesetzte Richtergremium hatte sein Verdikt einstimmig gefällt. Damit dürfte auch für die Mehrheit der Gerichtskommission klar sein, dass man sich nicht einfach über dieses Urteil hinwegsetzen kann. «Es ist unvorstellbar, dass die Politik dieses Urteil einfach übersteuert. Das würde in der Bevölkerung niemand verstehen», machte ein Kommissionsmitglied gegenüber Blick schon früher deutlich.

15 Fälle müssen neu geprüft werden

Aufgeflogen war das Gebaren des einstigen Liebespaars durch Recherchen der «Weltwoche», welche die Affäre publik gemacht hatte. Die heikle Angelegenheit zieht auch juristisch weitere Kreise. So gingen beim Bundesgericht 15 Revisionsgesuche ein. Die Antragstellenden verlangen, dass ihre Fälle neu verhandelt werden, weil van de Graaf oder Donzallaz daran beteiligt waren. Diese Urteile müssen nun effektiv neu geprüft werden.