Nun kommt es zum grossen Spektakel in Lausanne: Am Donnerstag entscheidet das Bundesgericht in der Causa Donzallaz und van der Graaf. Das musst du wissen.

Darum gehts Am Donnerstag entscheidet das Bundesgericht, ob Yves Donzallaz (64) und Beatrice van der Graaf (55) eine «dauernde Lebensgemeinschaft» eingegangen sind.

Das Urteil dürfte darüber entscheiden, ob die beiden in der Dezembersession wiedergewählt werden.

Das oberste Gericht befindet sich seit der Publikation der Liebesaffäre in einer schweren Krise.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Jetzt kommt’s zum Showdown am Bundesgericht: Am Donnerstag berät das oberste Gericht öffentlich über die Folgen der Liebesaffäre zwischen den beiden Bundesrichtern Yves Donzallaz (64) und Beatrice van der Graaf (55). Konkret geht um die Frage, ob sie eine «dauernden Lebensgemeinschaft» eingegangen sind. Das Urteil dürfte darüber entscheiden, ob die beiden bei der Richterwahl in der Dezembersession wiedergewählt werden.

Was ist schon wieder passiert?

Ende April deckte die «Weltwoche» auf, dass die Bundesrichter Donzallaz und van der Graaf eine Liebesbeziehung eingegangen sind. Journalist und Ex-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli (66) berichtete, dass die beiden oft am selben Ort übernachteten und Feiertage wie Ostern zusammen verbrachten. Zudem sollen sie in Lausanne Hand in Hand gesehen worden sein. Das ehemalige Liebespaar bestätigte die Beziehung nach der Veröffentlichung des Artikels. Sie soll von Mai 2025 bis April 2026 gedauert haben.

Brisant ist die Affäre darum, weil Bundesrichter laut Gesetz keine «dauernde Lebensgemeinschaft» eingehen dürfen. Dies, weil ihre Unabhängigkeit dadurch beeinträchtigt werden könnte. Das gilt auch für Richter, die wie Donzallaz und van der Graaf nicht in denselben Abteilungen sitzen.

Warum kommt es zur öffentlichen Beratung?

Nachdem die Affäre publik wurde, sind beim Bundesgericht 15 Revisionsgesuche eingegangen. Die Antragstellenden verlangen, dass ihre Fälle wegen der Beteiligung von van der Graaf oder Donzallaz neu verhandelt werden.

Einer dieser Fälle kommt aus Luzern. Es geht um einen betrunkenen Gast, der einem Türsteher ein Messer in den Bauch rammte. Der Fall wurde für die Verhandlung am Donnerstag ausgesucht. Das Urteil darüber wird auch für die übrigen Revisionsgesuche gelten. Die fünf Richterinnen und Richter der zweiten zivilrechtlichen Abteilung werden die brennende Frage beantworten, ob die beiden Bundesrichter eine «dauernde Lebensgemeinschaft» eingegangen sind.

Was hat der Fall mit der SVP zu tun?

Ursprünglich sass Donzallaz für die SVP im Bundesgericht. Die Partei warf ihrem Richter jedoch vor, nicht auf Parteilinie zu urteilen. In der Folge straften die SVP-Parlamentarier Donzallaz bei der Richterwahl 2020 ab, indem sie ihn nicht wiederwählten. Darauf trat Donzallaz aus der SVP aus. Weil er dennoch genügend Stimmen aus anderen Parteien erhielt, konnte er seinen Sitz im Bundesgericht verteidigen. Dadurch verlor die SVP einen Sitz im Bundesgericht.

Die SVP hat darum grosses Interesse daran, dass Donzallaz bei den kommenden Wahlen nicht wiedergewählt wird. Die Enthüllungen der «Weltwoche» dürften ihr gelegen kommen.

Warum stürzte die Affäre das Bundesgericht in eine Krise?

Die Liebesaffäre schadete dem Ruf des Bundesgerichts. Die Enthüllungen führten zu tiefen Gräben innerhalb des Richtergremiums. Die Richter waren mit dem Krisenmanagement der Leitung unzufrieden. Mitte Oktober beschlossen sie darum, den Gerichtspräsidenten François Chaix (62, FDP) abzusetzen. Stattdessen wollen sie, dass das Parlament im Dezember Thomas Müller (62, SVP) zum Präsidenten erkürt. Von der Affäre sind zudem alle 40 Bundesrichter betroffen, weil die Richterwahl vom September auf die Dezembersession verschoben wurde.

Wie werden die Verhandlungen genau ablaufen?

Start der Verhandlungen ist um 10.00 Uhr. Zunächst erhalten die Parteien die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Der Verurteilte aus Luzern und sein Anwalt werden sich äussern können. Aber auch Donzallaz und van der Graaf können sich als Beteiligte zu Wort melden. Beobachter gehen davon aus, dass Donzallaz seine Sicht vor seinen Kollegen selbst darlegen wird. Für van der Graaf dürfte ein Anwalt antreten. Ab 15.00 Uhr findet die Urteilsberatung mit anschliessender Urteilsverkündung statt. Blick wird live aus Lausanne berichten.

Das Urteil wird darüber entscheiden, ob die Gerichtskommission die beiden Richter am nächsten Donnerstag für die Gesamterneuerungswahlen ans Bundesgericht vorschlägt. Sowohl Donzallaz als auch van der Graaf wollen im Bundesgericht bleiben. Das Urteil dürfte jedoch negativ für sie ausfallen.