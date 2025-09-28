DE
FR
Abonnieren
Darum geht es bei der Eigenmietwert-Abstimmung
1:04
Erklärvideo:Darum geht es bei der Eigenmietwert-Abstimmung

Wer gewinnt, wer verliert
Die Abrechnung! So trifft dich das Eigenmietwert-Aus

Das Stimmvolk hat entschieden, der Eigenmietwert wird abgeschafft. Der Systemwechsel trifft alle Wohneigentümer, allerdings ganz unterschiedlich. Blick zeigt in verschiedenen Fallbeispielen auf, was die Abschaffung bedeutet.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/6
Wer profitiert und wer gewinnt mit der Abschaffung des Eigenmietwerts?
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_1047.JPG
Ruedi StuderBundeshaus-Redaktor

Es ist ein hochemotionales Thema: die Abschaffung des Eigenmietwerts. Eine Steuer auf ein fiktives Mieteinkommen für Wohneigentümer. Nach einem jahrelangen Feilschen im Parlament fand sich eine bürgerliche Mehrheit für den Systemwechsel. Das links-grüne Lager hielt dagegen. Zu hoch sind ihm die befürchteten Steuerausfälle von rund 2 Milliarden Franken bei Bund, Kantonen und Gemeinden.

Durchgesetzt hat sich nun die bürgerliche Ja-Allianz. Das Stimmvolk hat dem Systemwechsel am Sonntag zugestimmt. 

Gewisse Abzüge fallen weg

Doch was bringt die Vorlage den Eigentümern konkret? Fakt ist: Den sogenannten Eigenmietwert müssen sie nicht mehr versteuern. Im Gegenzug fallen aber auch gewisse Abzüge für Schuldzinsen und Unterhalt weg.

Was unter dem Strich herausschaut, hängt von der individuellen Situation ab. «Je nach Konstellation kann sich der Systemwechsel positiv oder negativ auf die Steuerrechnung auswirken», sagt Steuerexperte Tom Kaufmann (47) von der Beratungsfirma BDO.

Zusammen mit dem Steuerexperten Lukas Kretz (49) hat Kaufmann für Blick deshalb schon vor der Abstimmung verschiedene Fallbeispiele berechnet. Jeweils am Beispiel eines verheirateten Paars in drei unterschiedlichen Kantonen mit ähnlichen Grundbedingungen bei Vermögen, Einkommen und Hypothek.

Mehr zum Eigenmietwert
Kostet uns Eigenmietwert-Aus 500 Franken pro Haushalt?
SP lanciert Zahlenschlacht
Kostet uns Eigenmietwert-Aus 500 Franken pro Haushalt?
Unterstützer der Eigenmietwert-Streichung werben mit fairen Steuern
Mit Video
Abstimmung im Herbst
Neue Regelung könnte Hausbesitzer entlasten
Jetzt wehren sich auch Bürgerliche gegen die Eigenmietwert-Abschaffung
Widerstand wächst
Jetzt wehren sich auch Bürgerliche gegen die Eigenmietwert-Abschaffung
Das ist die turbulente Geschichte des Eigenmietwerts
Mit Video
Zanksteuer Nummer 1
Die turbulente Geschichte des Eigenmietwerts
SP-Medienmitteilung bringt Herzog in Erklärungsnot
Mit Video
«Arena» zum Eigenmietwert
SP-Medienmitteilung bringt Herzog in Erklärungsnot
UBS warnt vor höheren Immobilienpreisen
Zankapfel Eigenmietwert
UBS warnt vor höheren Immobilienpreisen
Warum sich Mieter Mauro Tuena für Hausbesitzer starkmacht
Eigenmietwert-Abschaffung
Mieter Mauro Tuena kämpft für Hausbesitzer
Bergkantone warnen gemeinsam vor Eigenmietwert-Abschaffung
«Scheinlösung»
Bergkantone warnen gemeinsam vor Eigenmietwert-Abschaffung
Gewerbe-Allianz und Linke wollen Eigenmietwert nicht abschaffen
Abstimmung am 28. September
Gewerbe-Allianz und Linke gegen Eigenmietwert-Abschaffung

Bei jedem Beispiel kommen aber weitere Einflussfaktoren ins Spiel. Etwa, was die Vorlage in der aktuellen Tiefzinsphase bedeutet und wie sich ein höheres Zinsniveau auswirkt. Ebenso, wie eine Renditeliegenschaft oder eine geplante Küchenrenovation die Steuerlast beeinflusst. Bis hin zum Pärchen, das sich erstmals ein Eigenheim leistet.

«Individuelle Auswirkungen für jeden»

«Die Vorlage hat für jeden Eigentümer individuelle Auswirkungen, die Beispiele geben aber einen Anhaltspunkt, in welche Richtung es geht», sagt Kaufmann. So lässt sich grob einschätzen, wer vom Eigenmietwert-Aus profitiert und wer verliert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Personen mit tiefer Hypothek profitieren im heutigen Zinsumfeld steuerlich tendenziell von der Abschaffung», sagt der Experte. Etwa Senioren, die diese über die Jahre hinweg weitgehend abbezahlt haben, gehörten in diese Kategorie. Ebenso Gutbetuchte, die sich eine Abzahlung hätten leisten können. «Aber auch Jüngere, die vielleicht einen Erbvorbezug machen konnten.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Wer in einem neuen oder frisch sanierten Haus wohnt, kommt vorerst ebenfalls besser weg. «Dies, weil weniger bis keine Unterhaltskosten anfallen – also spielt es weniger eine Rolle, dass diese Steuerabzüge wegfallen», so Kaufmann.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Auf der Verliererseite stünden tendenziell jene mit einer hohen Hypothekenbelastung und entsprechend höheren Schuldzinsen.

Kipppunkt bei zirka 3 Prozent

Diese Szenarien beziehen sich jedoch auf die heutige Situation im Tiefzinsumfeld. Falls die Zinsen künftig steigen sollten, sieht die Situation anders aus: «Bei einem Schuldzins von zirka 3 Prozent kippt der Vorteil für die jetzigen Profiteure in einen Nachteil», so Kaufmann, «dann steigt die Steuerlast, und der Bundeshaushalt erhält Zusatzeinnahmen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der Steuerfachmann geht davon aus, dass die Annahme der Vorlage mit weiteren Effekten verbunden ist. «Aufgrund der wegfallenden Abzüge wird es künftig attraktiver, gut unterhaltene oder neue Häuser zu kaufen, bei denen kein Unterhalt ansteht», sagt er.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Renovationen würden bei selbst bewohntem Eigentum hingegen unattraktiver. «Gleichzeitig dürfte der Verschuldungsanreiz sinken und damit auch das Hypothekenvolumen langfristig reduziert werden.»

Eigenmietwert: Hier gehts zum Onlinerechner

Die Abschaffung des Eigenmietwerts betrifft jeden Wohneigentümer. Wie stark und in welche Richtung, das hängt von der individuellen Ausgangslage ab. Im aktuellen Umfeld zählt der Bund über 80 Prozent zur Gewinnerseite. Knapp ein Fünftel hingegen zu den Verlierern. Was sich bei einer Änderung des Zinsumfeldes rasch wieder ändern kann.

Für jene, die ihre Situation abchecken wollen, stehen verschiedene Onlinerechner zur Verfügung. Beispielsweise jener des bürgerlichen Zukunftskomitees, das sich für die Abschaffung starkmacht. Dessen Rechner findest du hier. Auch Raiffeisen stellt einen Eigenheim-Steuerrechner zur Verfügung. Diesen findest du hier.

Die Abschaffung des Eigenmietwerts betrifft jeden Wohneigentümer. Wie stark und in welche Richtung, das hängt von der individuellen Ausgangslage ab. Im aktuellen Umfeld zählt der Bund über 80 Prozent zur Gewinnerseite. Knapp ein Fünftel hingegen zu den Verlierern. Was sich bei einer Änderung des Zinsumfeldes rasch wieder ändern kann.

Für jene, die ihre Situation abchecken wollen, stehen verschiedene Onlinerechner zur Verfügung. Beispielsweise jener des bürgerlichen Zukunftskomitees, das sich für die Abschaffung starkmacht. Dessen Rechner findest du hier. Auch Raiffeisen stellt einen Eigenheim-Steuerrechner zur Verfügung. Diesen findest du hier.

Das Stimmvolk hat sich nun für den Systemwechsel entschieden. Dieser wird voraussichtlich auf Anfang 2028 umgesetzt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen