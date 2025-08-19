Abgestimmt wird am 28. September über eine Verfassungsänderung, die den Kantonen die Möglichkeit gibt, eine Steuer auf Ferienwohnungen einzuführen. Im Gegenzug soll der Eigenmietwert abgeschafft werden – aber nur, wenn die Zweitwohnungssteuer die Abstimmung übersteht.
Mit dem Eigenmietwert würden auch die Steuerabzüge für Sanierungen fallen. Hier hakt die Gewerbe-Allianz «Nein zum Sanierungs-Stopp» ein. Gewerbetriebe erhielten dadurch weniger Aufträge, und Tausende Arbeitsstellen kämen in Gefahr, gibt sie zu bedenken. In der Allianz sind FDP, Mitte-Partei und mehrere Wirtschaftsverbände vertreten.
Die Gewerbe-Allianz sowie SP und Grüne befürchten, dass ohne Eigenmietwert höhere Steuern für alle drohen. Die Rede ist laut Mitteilung von mindestens 500 Franken pro Haushalt und Jahr.