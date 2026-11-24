Die Auswahl der SVP-Fraktion für die anstehende Bundesratswahl stösst auf Kritik. Das Parlament ist nicht gesetzlich an das Ticket gebunden. Wer eine Wahl ausserhalb des Tickets annimmt, verliert bei der SVP aber automatisch die Parteimitgliedschaft.

Darum gehts Nach der Nichtwahl Christianne Brunners 1993 setzte sich bei Bundesratswahlen das Zweier- oder Dreierticket durch

2007 wählte das Parlament gegen den Willen der SVP Eveline Widmer-Schlumpf statt Christoph Blocher

Wer eine wilde Wahl in den Bundesrat annimmt, wird laut SVP-Statuten seither automatisch aus der Partei ausgeschlossen

Janic Urech Redaktor Politik

Ist es ein Horrorticket? Ein «Hooligan»-Ticket? Ein Hardlinerticket? Die Kandidatenauswahl der SVP-Fraktion sorgt vielerorts für Unverständnis. Beim «Tages-Anzeiger» ist gar von einer Scheindemokratie die Rede, weil die Bundesversammlung sich der Auswahl der Fraktion beugen muss. Das Ticket, das heute bei der SVP automatisch zu einem Parteiauschluss führen kann, ist eine vergleichsweise neue Erfindung.

Dramen bei Bundesratswahlen

Die Geburtsstunde des Ticketzwangs liegt irgendwo zwischen 1993 und 2007. Schon zuvor war es Usus, dass die Parteien jeweils eine oder zwei offizielle Kandidaturen aufstellten. Insbesondere bei einzelnen Kandidaturen wurden diese offiziellen Kandidierenden aber längst nicht immer gewählt. Seit 1919 schafften es elf Bundesräte ins Amt, ohne auf einem Ticket gewesen zu sein. Beispielsweise die beiden SP-Bundesräte Willi Ritschard (1918–1983) und Otto Stich (1927–2012) waren von ihrer Partei nicht als Kandidaten vorgesehen. Letzterer verhinderte 1983 die Wahl von Lilian Uchtenhagen (1928–2016) als erste Frau in den Bundesrat.

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Nach Uchtenhagens Nichtwahl bestand die SP 1993 darauf, eine Frau in den Bundesrat zu wählen. Es gab wiederum ein Einerticket mit Christiane Brunner (1947–2025). Doch der Rest des Parlaments wollte Brunner nicht und entschied sich für den Neuenburger Francis Matthey (1942–2025), der jedoch kurz danach auf das Amt verzichtete. Schliesslich landeten weder die Ticketkandidatin noch der Sprengkandidat im Bundesrat. Man einigte sich stattdessen auf Ruth Dreifuss (86).

Um diese Dramen bei Bundesratswahlen bestmöglich zu reduzieren, hat es sich ab da etabliert, dass zwei oder drei Kandidierende auf dem Ticket landen. Im Gegenzug hielt sich die Bundesversammlung mit einer Ausnahme an diese Auswahl.

Die SVP zog Konsequenzen

In einem «Komplott» gegen die SVP installierten die übrigen Fraktionen die damalige Bündner Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf (70) im Bundesrat und wählten damit SVP-Übervater Christoph Blocher (86) ab. Weil Widmer-Schlumpf die Wahl annahm, wollte die SVP sie aus der Partei ausschliessen. Da dies nur die Kantonalpartei konnte und diese sich nicht beugen wollte, wurde kurzerhand die ganze SVP Graubünden ausgeschlossen.

Seither ist in den Statuten der SVP verankert, dass Einzelpersonen in diesen Situationen aus der nationalen Partei sowie aus der Sektion ausgeschlossen werden können. Nimmt jemand eine wilde Wahl in den Bundesrat an, erlischt die Mitgliedschaft automatisch. Seither hat sich der «Ticketzwang» quasi etabliert.

Der Ticketzwang ist, wie die Zauberformel auch, in keinem Gesetz und in keinem Reglement verankert, und doch hält sich das Parlament meist brav daran. Mit der lautstarken Kritik an der Auswahl der SVP wird die anstehende Bundesratswahl zur möglichen Zerreissprobe für das Ticketsystem.