Der Ständerat entscheidet heute über eine abgespeckte Finanzierungsvorlage für die 13. AHV-Rente. Im Fokus steht eine Mischlösung aus zusätzlichen Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer. Blick berichtet live.

Ständerat entscheidet heute – Kommt jetzt der neue Milliarden-Plan für die 13. AHV-Rente?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 13. AHV-Rente wird erstmals im Dezember 2026 ausgezahlt

Zur Finanzierung sind jährlich 4 bis 5 Milliarden Franken nötig

Im Ständerat steht nun eine abgespeckte Mischlösung zur Debatte War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Lohnprozente wären solidarischer Maillard erinnert daran, dass sich die Initianten der 13. AHV-Rente stets für eine Finanzierung rein über Lohnprozente stark gemacht hätten, da dies die solidarischste Lösung sei. Reiche würden so nämlich mehr bezahlen als Geringverdienende. Dittli hält er entgegen, dass er in der anstehenden Reform ja eine Rentenaltererhöhung vorschlagen könne. SP-Maillard: «Alte nicht gegen Junge ausspielen» SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard zitiert aus einem alten Brief aus Zeiten vor der AHV, in welchem eine Grossmutter um Almosen bei ihrer Tochter bitten muss. «Wir dürfen die Alten nicht gegen die Jungen ausspielen», macht er klar. Die Jungen würden alle mal alt und die Alten seien alle mal jung gewesen. «Die AHV ist für alle Generationen da!» «Wir dürfen die Jungen nicht noch stärker schröpfen» «Wir dürfen die Jungen nicht noch stärker schröpfen», sagt Dittli. Das Minderheitsmodell sei das solidarischere und volkswirtschaftlich bessere Modell. Mit der Befristung bis Ende 2033 wolle man den Druck auf die nächste grosse AHV-Reform hoch halten. Die bisherigen Vorschläge des Bundesrats dazu seien «mutlos». «Wir brauchen auch strukturelle Massnahmen», sagt Dittli. «Sprich: den Einbezug des Rentenalters.» FDP-Dittli: «Doppelte Bestrafung der arbeitenden Bevölkerung» FDP-Ständerat Josef Dittli attackiert das Modell der Mehrheit: «Wer glaubt, wir hätten damit ein gutes Modell vor uns, der irrt.» Er spricht von einer «doppelten Bestrafung der arbeitenden Bevölkerung» und von einem «Blindflug auf Kosten der kommenden Generationen.» «Mit unserem Modell zahlt eine Durchschnittsfamilie 100 Franken weniger!» Ettlin hinterfragt das Minderheitsmodell, welches die Mehrwrtsteuer befristet um 0,7 Prozentpunkte erhöhen will. Diese balste einen durchschnittlichen Haushalt um 460 Franken pro Jahr. Das Mehrheitsmodell hingegen nur etwa 360 Franken – also 100 Franken weniger. «Mit unserem Modell zahlt eine Durchschnittsfamilie 100 Franken weniger!», so Ettlin. Vorlage entschlackt «Es war unsere Wille, die Finanzierung der 13. AHV-Rente in dieser Frühlingssession zu verabschieden», macht Ettlin klar. Deshalb fokussiere man nun auf die Finanzierung der «Dreizehnten». In einem früheren Vorschlag wollte der Ständerat auch gleich eine allfällige Erhöhung der Ehepaarrenten mitfinanziert haben. Dies wird später separat behandelt. Die Vorlage wird damit entschlackt. Mix aus Lohnprozenten und Mehrwertsteuer Die Kommissionsmehrheit will ab 2028 die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte und die Lohnbeiträge um 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Das bringt jährlich gegen 3 Milliarden Franken ein. 13. AHV-Rente kostet 4 bis 5 Milliarden jährlich Mitte-Ständerat Erich Ettlin erklärt den neuen Vorschlag der Sozialkommission. Er erinnert an die Kosten der 13. AHV-Rente. Zu Beginn werden 4,2 Milliarden Franken dafür fällig, ansteigend auf über 5 Milliarden pro Jahr. Es geht los Jetzt geht es los. Auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist parat. Sie ist als Sozialministerin für das Geschäft zuständig. Zwei Modelle stehen zur Debatte Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser! Der Ständerat entscheidet heute, wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll. Zur Debatte stehen dabei zwei Modelle. Die Mehrheit der zuständigen Sozialkommission schlägt eine Mischlösung aus zusätzlichen Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer vor. Eine Minderheit plädiert für eine bis Ende 2033 befristete Mehrwertsteuererhöhung. Welches Modell sich durchsetzt, erfährst du hier im Liveticker. Gerade diskutiert der Ständerat noch in Sachen Neutralitäts-Initiative. Danach geht aber die AHV-Debatte los! Ende des Livetickers

Im Dezember wird die 13. AHV-Rente erstmals ausgezahlt. 4 bis 5 Milliarden Franken kostet diese jährlich. Um die Finanzierung ist im Parlament ein Hickhack entbrannt.

SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (62) möchte die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen, um die Lücke zu stopfen. Der Nationalrat hingegen möchte die Mehrwertsteuer befristet nur bis Ende 2030 um 0,7 Prozentpunkte erhöhen. Danach sollen strukturelle Massnahmen wie etwa ein höheres Rentenalter die AHV entlasten, so die Idee.

Abgespeckte Variante

Der Ständerat hingegen machte sich bisher für eine Mischvariante mit zusätzlichen Lohnprozenten und höherer Mehrwertsteuer stark. Ursprüngliche sah er ein zweistufiges Modell vor, mit welchem auch gleich die Mitte-Initiative für höhere Renten für Ehepaare gesichert worden wäre.

Dieses Gesamtpaket stand hart im Gegenwind, weshalb die zuständige Sozialkommission nun eine abgespeckte Vorlage auf den Tisch bringt. Diese konzentriert sich auf die Finanzierung der «Dreizehnten». Dafür sollen ab 2028 die Mehrwertsteuer noch um 0,4 Prozentpunkte sowie die Lohnbeiträge um 0,3 Prozentpunkte erhöht werden. Im Jahr 2030 würden so rund 3 Milliarden Franken zusätzlich in die AHV-Kasse fliessen.

Allenfalls könnten die Lohnbeiträge in einer weiteren Etappe um weitere 0,3 Prozentpunkte erhöht werden – aber erst im Notfall, wenn weniger als 80 Prozent einer AHV-Jahresausgabe im AHV-Fonds liegen.

Minderheit will befristete Lösung

Eine von FDP-Ständerat Josef Dittli (68, UR) angeführte Kommissionsminderheit stemmt sich weiterhin gegen eine Mischvariante und will stattdessen wie der Nationalrat die Mehrwertsteuer befristet um 0,7 Prozentpunkte erhöhen. Statt bis Ende 2030 aber bis Ende 2033, was mehr Spielraum für die nächste grosse AHV-Reform verschaffen würde. Ohne Gegenmassnahmen würde die AHV danach allerdings jährliche Betriebsdefizite von 2 bis 3 Milliarden Franken schreiben.

Nach dem Ständeratsentscheid geht die Vorlage zurück an den Nationalrat. Damit könnte sie schon in der Sommersession im Parlament bereinigt und im November dem Stimmvolk vorgelegt werden. Just, bevor die «Dreizehnte» im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt wird.