Ab 2026 fliesst die 13. AHV-Rente – das bedeutet Zusatzkosten von 4 bis 5 Milliarden Franken. Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über die Finanzierung. Die Debatte startet voraussichtlich gegen 16 Uhr. Blick berichtet live.

Darum gehts Der Nationalrat diskutiert die Finanzierung der 13. AHV-Rente

Mitte-links und das FDP/SVP-Lager haben unterschiedliche Vorschläge zur Finanzierung

Der Volksauftrag ist klar: 2026 wird die 13. AHV-Rente zum ersten Mal ausgezahlt. Klar sind auch die Kosten von 4 bis 5 Milliarden pro Jahr. Diese müssen irgendwie gestemmt werden. Sonst kippt das AHV-Betriebsergebnis ab 2029 ins Minus, und das AHV-Vermögen schmilzt dahin.

SP-Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider (61) will die «Dreizehnte» mit einer Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte sichern. Der Ständerat schlägt eine Mischvariante aus zusätzlichen Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer vor. Beide Lösungen würden die AHV bis 2040 und darüber hinaus auf ein solides Fundament stellen.

Ringen im Nationalrat

Nun ist der Nationalrat am Drücker. Hier liegen mehrere Finanzierungsmodelle auf dem Tisch. In der zuständigen Sozialkommission obsiegte ein Vorschlag von GLP-Nationalrat Patrick Hässig (46, ZH). Er beantragt eine befristete Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte bis Ende 2030. Damit soll der Politik Spielraum verschafft werden, um die nächste grosse AHV-Reform 2030 vertieft anzugehen.

Mitte-Links hingegen pocht weiterhin auf eine Mischvariante. Dafür schickt die Allianz verschiedene Varianten ins Rennen. Grünen-Nationalrätin Léonore Porchet (36, VD) will die Ständeratslösung auch im Nationalrat durchgesetzt sehen. Diese will in zwei Stufen die Lohnbeiträge um bis zu 0,8 Prozentpunkte und die Mehrwertsteuer um bis zu 1 Prozentpunkt erhöhen. Die zweite Mehrwertsteuerstufe würde nur gezündet, sollte die heutige Deckelung der Ehepaarrenten gekippt werden.

SP-Co-Fraktionschefin Samira Marti (31, BL) orientiert sich ebenfalls am Ständeratsmodell, will die Mehrwertsteuer mit maximal 0,6 Prozentpunkten aber etwas tiefer ansetzen. Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner (53, AI) wiederum will auf beiden Seiten schrauben: Die Mehrwertsteuer könnte in zwei Stufen um maximal 0,8 Prozentpunkte erhöht werden, die Lohnbeiträge um 0,6 Prozentpunkte.

FDP und SVP für höheres Rentenalter

Doch auch die Gegenseite ist nicht untätig geblieben. FDP und SVP möchten mit der Finanzierung der 13. AHV-Rente lieber bis zur nächsten grossen AHV-Reform 2030 zuwarten. Sie verlangen daher, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten beziehungsweise sie an den Bundesrat zurückzuweisen.

Geht es nach diesen beiden Parteien, soll der Bundesrat auch ein höheres Rentenalter in Betracht ziehen. Die SVP möchte zudem bei Entwicklungshilfe, Asyl oder Bundespersonal Gelder zugunsten der AHV einsparen.

Falls die beiden Parteien damit nicht durchkommen, haben sie ein eigenes Modell in der Hinterhand. So schlägt FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt (31, ZH) eine «AHV-Schuldenbremse» vor. Konkret: Fällt der Stand des AHV-Fonds unter 90 Prozent einer Jahresausgabe, wird die Mehrwertsteuer zugunsten der AHV um 0,5 Prozentpunkte und das Rentenalter schrittweise um ein halbes Jahr erhöht.

Knapper Ausgang erwartet

Das Ringen um die Vorlage verspricht viel Spannung, denn die Ausgangslage ist vertrackt. Stimmen die Fraktionen geschlossen, kommen Mitte, SP und Grüne auf 95 von 200 Stimmen, das FDP/SVP-Lager auf 94. Zum Zünglein an der Waage wird damit die GLP mit 11 Stimmen.

Damit darf man viel Taktiererei und einen knappen Ausgang erwarten. Schon in der Kommission verhalfen SVP und FDP dem Hässig-Vorschlag zum Durchbruch, um das Mitte-links-Modell zu bodigen. In der Gesamtabstimmung kam die befristete Mehrwertsteuer-Erhöhung dann nur dank den Mitte-links-Stimmen durch, während FDP und SVP die Gesamtvorlage ablehnten.

Dieses Spiel könnte sich im Plenum wiederholen. Allerdings hoffen beide Lager, den einen oder anderen Abweichler doch noch auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. So hofft Mitte-links wie schon im Ständerat auf einzelne welsche FDP-Stimmen. Ebenso könnte die Anwesenheitsdisziplin zum Entscheidungsfaktor werden.

Sinkt der Bundesbeitrag?

Immerhin in einem Punkt herrscht aber grosse Einigkeit: Die vom Bundesrat geplante Senkung des AHV-Bundesbeitrags von heute 20,2 Prozent einer AHV-Jahresausgabe auf neu 19,5 Prozent dürfte deutlich vom Tisch gewischt werden.

In der Kommission fiel die Senkung mit 20 zu 5 Stimmen durch. Die grosse Kammer dürfte sich diesem Verdikt ebenso deutlich anschliessen. Damit muss der Bund ab 2026 zusätzlich rund 900 Millionen Franken pro Jahr für die 13. AHV-Rente stemmen.