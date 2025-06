Ständerat beschliesst Finanzierung der 13. AHV-Rente

SVP-Friedli will einen zusätzlichen 9-Milliarden-Zustupf

Nun kommt ein weiterer Vorschlag von SVP-Ständerätin Esther Friedli an die Reihe. Sie will der AHV mit einem besonderen Zustupf unter unter die Arme greifen. Dabei geht es um das sogenannte Mehrwertsteuer-Demografieprozent, welches 1999 eingeführt wurde. Bloss floss dieses bis 2019 nicht vollständig in die AHV, ein Teil davon wurde vom Parlament in die Bundeskasse umgeleitet.

Der Bund soll den abgezwackten Teil nun wieder der AHV zuführen. Insgesamt geht es dabei um einen Zustupf von über 9 Milliarden Franken! Diese Summe soll über 10 Jahre verteilt zurückfliessen. Friedli beantragt, dass der Bund seinen AHV-Beitrag von 2030 bis 2039 jährlich um 911,6 Millionen Franken erhöht.