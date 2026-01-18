DE
FR
Abonnieren
Absperrungen bei Inferno-Bar werden weniger
0:39
Blick in Crans-Montana:Absperrungen und Blumenmeer sind noch da

Staatsanwaltschaft am Anschlag
Walliser Ermittlungsbehörde fehlt das Personal

Die Walliser Staatsanwaltschaft steht in der Kritik, nun zeigt sich: Der Behörde fehlt Personal. «Ich muss einen Hilferuf aussenden», schrieb Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud schon 2025.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud hatte schon 2025 vor einer Überlastung der Behörde und zu wenig Personal gewarnt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Die Walliser Staatsanwaltschaft kämpfte schon 2024 mit Überlastung
  • Generalstaatsanwältin sendete einen «Hilferuf» aus
  • Walliser Nationalrat fordert mehr Mittel: «Ruf der Schweiz steht auf dem Spiel»
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
LucienFluri05.jpg
Lucien FluriCo-Ressortleiter Politik

Die Walliser Staatsanwaltschaft kämpft um ihren Ruf. Versäumnis reiht sich an Versäumnis. Schafft sie das? Das Land stellt sich diese Frage – und zweifelt.

Zuerst nahm die Behörde Barbetreiber Jacques Moretti (49) nicht in U-Haft, nach einigen Tagen dann plötzlich doch. Die Handys der Morettis wurden erst nach Tagen beschlagnahmt, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet

Blick hatte schon zuvor publik gemacht: Verstorbene wurden zuerst nicht obduziert, dann holte die Staatsanwaltschaft am Abend vor der geplanten Beerdigung die sterblichen Überreste eines jungen Waadtländers doch ab. Und die Gemeinde durfte sogar ihre Unterlagen über die Brandschutzkontrollen selbst heraussuchen und übergeben.

«Auf unsere Briefe erhalten wir keine Antwort»

Bekannt wird jetzt auch: Die Walliser Untersuchungsbehörde läuft personell am Limit. «Ich muss an dieser Stelle einen Hilferuf aussenden», schrieb Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud (50) in ihrem Bericht zum Jahr 2024. Die Ressourcen waren unterdotiert. Das System sei in Gefahr, der Justiz drohe eine dauerhafte Überlastung, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. 

Seither hat das Wallis zwar eine zusätzliche Staatsanwaltsstelle bewilligt. Allerdings ist die Arbeitslast nach wie vor höher als in anderen Kantonen. Opfer-Anwalt Sébastien Fanti sagt gegenüber der Zeitung, die Behörde sei völlig überfordert. «Auf unsere Briefe erhalten wir keine Antwort, die Verzögerungen halten an.» 

Der Walliser Mitte-Nationalrat Sidney Kamerzin (50) fordert deshalb zusätzliche Ressourcen. «Die Walliser Justiz hat die Mittel, um gewöhnliche Fälle zu bearbeiten, doch dieses Ereignis ist aussergewöhnlich», sagt er zur «SonntagsZeitung». Grosse Kanzleien verträten die Opferfamilie und würden Hunderte verfahrensrechtliche Schritte einleiten. 

Das war die Trauerfeier für die Opfer von Crans-Montana
2:45
Für Opfer von Crans-Montana:So emotional war die Trauerfeier

Schweizweit sind Ermittler am Anschlag

Allerdings steht die Walliser Staatsanwaltschaft mit Ressourcenproblemen längst nicht allein da. Verschiedene Strafverfolger beklagten in den vergangenen Jahren immer mehr Fälle. Sie kämpfen mit einer Flut an Bagatelldelikten, in den vergangenen Jahren häufen sich Pendenzen an.

Der Freiburger Generalstaatsanwalt Fabien Gasser (51) hatte im Frühling 2025 gegenüber Blick deshalb einen brisanten Vorschlag ins Spiel gebracht: «Was uns helfen könnte, wäre ein Ermessensspielraum – damit wir nicht unbedingt alle Straftaten bekämpfen müssen», sagt er zu Blick. Sprich: In gewissen Fällen würde man lieber gar nicht mehr ermitteln, um Zeit zu sparen. 

Mehr zur Brand-Tragödie und der Walliser Staatsanwaltschaft
Die Oberste Staatsanwältin, die nun Antworten liefern muss
Mit Video
Staatsanwältin Pilloud
Missbrauch, Bergdrama – und nun ihr schwerster Fall
Nach Zitat der Schande reicht es!
Mit Video
Kommentar
Nach Schand-Zitat reichts!
Jetzt geht es um die Glaubwürdigkeit der Schweiz
Betreiber von Inferno-Bar war in der Schweiz vorbestraft
Mit Video
Weitere Behörden-Versagen
Inferno-Wirt Moretti in der Schweiz vorbestraft
Parmelin muss eingreifen – sonst machen es die Italiener!
Amateurhaft, makaber
Wie lange darf die Walliser Staatsanwältin weiterwursteln?
Gibt das Wallis die Untersuchung freiwillig ab?
Mit Video
Fall Crans-Montana
Gibt das Wallis die Untersuchung freiwillig ab?
Reynard reagiert auf Vorwürfe der Walliser Vetternwirtschaft
Mit Video
Ticker
Nach Kritik von Calmy-Rey
Reynard reagiert auf Vetternwirtschaft-Vorwürfe

Blick hatte im Sommer zudem aufgezeigt: Vom einen auf das andere Jahr sank die Zahl der verhängten Gefängnisstrafen bis zu sechs Monaten. Die Gründe sind unklar, das Bundesamt für Statistik hegte allerdings einen brisanten Verdacht: Staatsanwälte müssen seit 2024 zwingend eine Einvernahme durchführen, bevor sie jemanden ins Gefängnis schicken. Überlastete Behörden könnten deshalb aus Effizienzgründen auf Einvernahmen verzichten und keine Gefängnisstrafen mehr verhängen. 

Der Unterschied zwischen dem Wallis und dem Rest der Schweiz: Keine andere Staatsanwaltschaft hat einen vergleichbaren Fall, den die Weltöffentlichkeit mit Argusaugen mitverfolgt. «Der Ruf des Wallis und der Schweiz steht auf dem Spiel», so Mitte-Nationalrat Kamerzin. 

So kam es zum Drama in Crans-Montana
2:20
Feuer-Hölle in Bar:So kam es zum Drama in Crans-Montana
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen