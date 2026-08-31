Grenzkontrollen, illegale Migration und die Zusammenarbeit der Polizei: Beim Treffen von Bundesrat Beat Jans mit Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt im Tessin gibt es reichlich Gesprächsstoff. Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Asylminister Jans trifft Dobrindt in Chiasso zur Migrations- und Polizeikooperation

Deutschlands verlängerte Grenzkontrollen sorgen für Kritik und Spannungen in Bern

80 Prozent der Maghreb-Asylsuchenden in der Schweiz mit hoher Kriminalitätsrate belastet

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Verzicht auf Grenzkontrollen Jans kündigt an: Deutschland und die Schweiz prüfen den Aufbau eines gemeinsamen Polizei- und Zollkoordinationszentrums (CCPD). Die Schengen-Aussengrenze müsse verstärkt werden, sagt Jans, die irreguläre Migration zurückgedrängt werden. Es brauche eine «vertrauensvolle Zusammenarbeit». «Es wird in naher Zukunft auch wieder möglich sein, auf systematische Binnengrenzkontrollen zu verzichten», hofft Jans. Laute Kritik an Deutschland ist das nicht, leise durchaus. «Kriminaltouristen scheren sich nicht um Grenzen» Jetzt geht es ums eigentliche Thema, die Migrationspolitik. Jans verweist darauf, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Nachbarländern wie Italien oder Deutschland ist. In gemeinsamen Zentren sei die Zusammenarbeit sehr eng. Jans und Dobrindt haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. «Kriminaltouristen scheren sich nicht um Grenzen und Zuständigkeiten!», sagt Jans. Jans über die Schiesserei im Aargau Jans spricht vorab über die tödlichen Schüsse in Aarau am Sonntagmorgen. «Der Bundesrat ist sehr betroffen», sagt der Justizminister. Man wünsche den verletzten Personen schnelle und gute Genesung. Gleichzeitig dankt er den Ermittlungskräften für die bisherige Arbeit. Das Bundesamt für Polizei, das Fedpol, stehe unterstützend zur Seite. Man habe dafür eine Führungsstruktur in Bern eingerichtet. Verzögerung beim Start Der Beginn der Medienkonferenz in Chiasso, angekündigt für 12.15 Uhr, verzögert sich um einige Augenblicke. Was haben Jans und Dobrindt zu sagen? Bundesrat Beat Jans und Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt treten jetzt dann gleich gemeinsam vor die Medien – offenbar gibt es eine leichte Verspätung. Hinter den beiden liegt ein Arbeitsgespräch zu Polizei und Migration. Das Treffen findet in Chiasso TI statt: Hier betreiben die Schweiz und Italien ein gemeinsames Polizei- und Zollkooperationszentrum. Es dient der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Ende des Livetickers

Asylminister Beat Jans (62) empfängt am Montag seinen deutschen Amtskollegen, Innenminister Alexander Dobrindt (56), zu einem Arbeitsbesuch in Chiasso TI. «Die beiden Minister tauschen sich insbesondere über eine mögliche Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Polizei und der Migration aus», heisst es aus dem Departement des SP-Bundesrats.

Brisant ist das Treffen auch wegen der deutschen Grenzpolitik. Deutschland setzt weiterhin auf Kontrollen an seinen Binnengrenzen, kürzlich hat Dobrindt erneut die entsprechende Verlängerung angeordnet. «Das Zurückdrängen der illegalen Migration braucht weiterhin Kontrollen», wählte der CSU-Politiker gegenüber «Bild» unmissverständliche Worte. In Bundesbern sorgte das deutsche Vorgehen schon in der Vergangenheit für Kritik, man erinnerte ans internationale Recht und pochte auf enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Heisse Themen rund um Asyl

An aktuellem Gesprächsstoff dürfte es nicht mangeln. Da ist etwa die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta: Ende Juli gelangten innert kürzester Zeit Zehntausende Menschen aus Marokko auf spanisches Gebiet. Die Bilder machten beide Asylminister betroffen, Dobrindt begründete auch damit die Verlängerung der Grenzkontrollen.

In der Schweiz gibt zudem aktuell die Kriminalität im Asylbereich zu reden. Eine kürzlich von Blick publik gemachte Bundes-Auswertung zeigte eine sehr hohe Beschuldigtenrate bei Asylsuchenden aus Maghreb-Staaten und löste heftige Reaktionen aus. Parteien präsentierten verschiedene Vorschläge für den Umgang mit irregulärer Migration.

Nach dem Treffen treten Jans und Dobrindt um 12.15 Uhr gemeinsam vor die Medien. Blick berichtet live.