Ein neuer Anlauf zur Abschaffung der Ruhegehälter nimmt Fahrt auf: Nach Rémy Wyssmann fordert auch SVP-Nationalrat Mike Egger deren Abschaffung – zumindest für Bundesrichter. Grüne zeigen sich offen für Diskussionen.

Darum gehts SVP-Nationalräte wollen Ruhegehälter für Bundesrichter streichen lassen

Mike Egger will Bundesrichter der beruflichen Vorsorge unterstellen

Irène Kälin warnt vor Risiken für die Unabhängigkeit und fordert eine entschädigte Sperrfrist

Janic Urech Redaktor Politik

Den Ruhegehältern soll es an den Kragen gehen, und der Skandal am Bundesgericht verleiht dem Anliegen das nötige Momentum.

Bundesräte, Bundeskanzler und Bundesrichter haben in der Schweiz ein Anrecht auf ein Ruhegehalt bis an ihr Lebensende. Damit verdienen sie auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt noch die Hälfte ihres ursprünglichen Lohns. Bei Bundesräten sind das fast 20’000 Franken für das Alt-Bundesrat-Sein und auch die Bundesrichter verdienen im Ruhestand noch weit über 10’000 Franken.

Zwei Vorstösse, ein Ziel

Das sei nicht fair, finden verschiedene Vertreter von der rechten Seite. Bereits am Montag verkündete der Solothurner SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann (59), dass er erneut einen Vorstoss einreichen möchte, um die Ruhegehälter abzuschaffen. Nun meldet sich auch Mike Egger (34) zu Wort. Der St. Galler SVP-Nationalrat möchte den Ruhegehältern ebenfalls den Hahn zudrehen, jedoch nur jenen der Bundesrichter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Egger argumentiert, dass die juristische Laufbahn eines Bundesrichters nicht mit jener eines Bundesrats vergleichbar sei und sagt: «Wer für die Bevölkerung Recht spricht, soll bei der Altersvorsorge keinen Sonderstatus geniessen. Was für die Bevölkerung gilt, muss auch für Bundesrichter gelten.» Die Ruhegehälter der Bundesrichter seien gegenüber der Bevölkerung nicht zu rechtfertigen.

Sowohl Egger als auch Wyssmann möchten diese der üblichen beruflichen Altersvorsorge unterstellen. Damit müssten sie einerseits Pensionskassenbeiträge bezahlen, andererseits könnten sie so die Rente erst ab dem Rentenalter erhalten. Das Ruhegehalt gibt es nach einem Rücktritt unabhängig vom Alter.

Sorge um die Unabhängigkeit der Amtsträger

Bei Mitte-Links besteht die Sorge, dass ein fehlendes Ruhegehalt die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Insbesondere bei Amtsträgern, die noch weit vor dem Pensionsalter aus dem Amt scheiden: «Es darf nicht sein, dass sich Bundesräte oder Bundesrichter schon während der Amtszeit bei potenziellen zukünftigen Arbeitgebern anbiedern müssen», sagt die Aargauer Grünen-Nationalrätin Irène Kälin (39).

Offen für Diskussionen

Die Idee, Richter in die berufliche Vorsorge zu integrieren, statt ihnen Ruhegehälter zu zahlen, lehnt Kälin aber nicht grundsätzlich ab: «Wenn es eine gute Regelung gibt, mit der sich die Unabhängigkeit weiterhin gewährleisten lässt und die letztlich nicht teurer wird, bin ich absolut offen für diese Diskussion.» Die Unabhängigkeit von Landesregierung und Gerichten sei für sie jedoch nicht verhandelbar.

Um diese Unabhängigkeit zu sichern, schlägt Kälin eine Art «Cool-Down-Period» vor. Damit ist ein Zeitraum nach dem Rücktritt oder der Abwahl gemeint, in dem die Personen keinen neuen Job antreten dürfen. Dieser Zeitraum würde entschädigt, denn «man kann von niemandem verlangen, dass er oder sie keinen neuen Job antreten darf und dafür nichts bekommt», sagt Kälin. Die Vorstösse aus den SVP-Reihen dürften also über die Parteigrenzen hinweg der Ruhegehaltsdiskussion neues Leben einhauchen.