Ein rotes Chäppli mit der Aufschrift «Switzerland – Great Since 1291» wird zum Kultobjekt. Nach Guy Parmelin trägt nun auch Ueli Maurer die Mütze, die als Seitenhieb auf Donald Trump entworfen wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guy Parmelin trug Kult-Chäppli «Switzerland – Great Since 1291» in Vancouver

Ueli Maurer erhielt Luxus-Version der Mütze von SVP-Mitglied Jürg Sulser

Aussendepartement entwarf Mütze als ironisches Statement gegen Donald Trump

Mittlerweile ist es schon fast das Kult-Chäppli der Nation: Letzte Woche trug es Bundespräsident Guy Parmelin (66, SVP) beim WM-Spiel der Schweiz gegen Algerien im kanadischen Vancouver. «Switzerland – Great Since 1291» ist auf der Vorderseite zu lesen.

Der Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump (80) wurde im Anschluss zum Kassenschlager. Dabei mischt mittlerweile auch ein weiterer Polit-Promi mit: alt Bundesrat und Parmelin-Parteikollege Ueli Maurer (75).

Auch der Hersteller jubelt

Doch woher hat der Ex-Magistrat denn plötzlich das Chäppli her? Logistikunternehmer Jürg Sulser (65), Präsident der SVP Otelfingen ZH, schenkte Maurer die Mütze an einem Parteianlass. Das Thema des Abends: Junge Wählerinnen und Wähler mobilisieren.

Ob das rote Modestück dabei geholfen hat, sei dahingestellt. Fakt ist: Maurer setzte sich das Präsent gleich freudig auf, wie auf einem Foto zu sehen ist. Darüber jubelt auch der Hersteller. «Er hatte nicht nur Freude am Käppchen, sondern trug es auch noch während des Apéros, wie ich gehört habe», sagt der Aargauer Mario Lang (52), der auf Anruf von Sulser extra ein Express-Chäppli in Produktion gab, zu Blick.

Luxus-Version für den Ex-Magistraten

Dabei handelt es sich quasi um eine Luxus-Version. Der Schriftzug ist gestickt, nicht gedruckt, merkt Lang an. Und er ist sich sicher: «Ueli Maurer ist sicher ein Fan dieses Trends.» Ob noch weitere Prominente zu ihm kommen werden, weiss Lang aber noch nicht. «Ich hoffe immer noch, dass Guy Parmelin zu uns kommen wird!», sagt der Aargauer.

Denn dessen Chäppli hat schon einige Jahre auf dem Buckel: Es wurde bereits in der ersten Amtszeit von Donald Trump vom ehemaligen Schweizer Diplomaten David Vogelsanger (71) in Auftrag gegeben. Damals wurde die Mütze als ironisches Statement verteilt.