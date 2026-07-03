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Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe
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Seitenhieb auf Trump?Parmelin zeigt sich mit Schweiz-Kappe

300 Bestellungen in 3 Stunden
Nati-Fans reissen ihm die freche Parmelin-Mütze regelrecht aus der Hand

Bundespräsident Guy Parmelin sorgt mit seiner knallroten Mütze bei der WM für Aufsehen. Der Slogan «Switzerland – great since 1291» erinnert an Trumps MAGA-Caps. Onlinehändler Mario Lang hat fix reagiert – er verkauft die Caps zu Hunderten.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Bundespräsident Guy Parmelin schaute sich das Spiel gegen Algerien mit einem kultigen Käppi an.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Schweiz besiegt Algerien 2:0, Guy Parmelin überzeugt mit roter Mütze
  • Caps mit «Switzerland – great since 1291» sorgen für Hype
  • 300 Parmelin-Caps in drei Stunden verkauft, Nachfrage explodiert
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Nathalie Benn und Patrik Berger

Die Schweizer Nati hat Algerien klar mit 2:0 besiegt und steht im Achtelfinal. Heimlicher Star des WM-Knüllers ist aber nicht Breel Embolo (29) oder Granit Xhaka (33). Bundespräsident Guy Parmelin stiehlt den Spielern mit seiner knallroten Mütze die Show. «Switzerland – great since 1291» steht auf dem Käppi. Ein Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump (80), der oft mit seinen MAGA-Caps posiert. MAGA ist die Abkürzung für «Make America Great Again».

Die Mützli-Aktion von Parmelin hat Kultpotenzial, keine Frage! Das hat der Aargauer Mario Lang (52) sofort bemerkt. Er betreibt den Onlineshop landjaeger.ch. Dort verkauft er zusammen mit seiner Familie Modeartikel und Accessoires – alle mit einem Bezug zur Schweiz. Von Edelweisshemden über Kuhglocken bis Fondue-Caquelons gibt es alles, was das Schweizer Herz begehrt.

Nähmaschinen laufen auf Hochtouren

Er hat fix auf den Hype um Parmelins Mützli reagiert. Im Gespräch mit Blick erzählt der Unternehmer: «Bereits früh am Morgen sind zahlreiche E-Mails in mein Postfach geflattert, in denen mich Leute gefragt haben, ob wir so was im Angebot haben.» Lang war zuerst verwirrt. Er sei erst um 6.30 Uhr aufgestanden – erst weit nach Anpfiff des Algerien-Spiels – und habe nur das Ende des Matches verfolgt.

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Die Aufregung um das modische Statement des Bundespräsidenten habe er dann aber schnell mitbekommen, sagt der Onlinehändler zu Blick. Lang bietet seit jeher die Möglichkeit, T-Shirts, Baseball-Caps oder Hoodies bei einem Kauf zu personalisieren. Das nutzt er jetzt: Die speziellen Nähmaschinen in Wohlenschwil AG laufen auf Hochtouren, um den Slogan auf seine eigenen Mützli zu drucken. 

300 Bestellungen in 3 Stunden

Nati-Fans reissen ihm die Parmelin-Caps aus den Händen. «Um 10 Uhr habe ich den Artikel in unserem Webshop aufgeschaltet», sagt er. «Drei Stunden später hatten wir bereits 300 Bestellungen», freut sich der Aargauer. Die Leute würden im Minutentakt bestellen. Bald will Lang auch bedruckte T-Shirts mit dem Slogan verkaufen, erzählt er. «Da hat der Bundesrat richtige Wirtschaftsleistung erbracht», lacht der Firmengründer. «Es ist schön, so einen Glückstreffer zu landen.»

Guy Parmelin hat seine Mütze übrigens schon länger in seiner Garderobe. Urs Wiedmer, Kommunikationschef des SVP-Bundesrats, sagt zu Blick: «Bundespräsident Parmelin hat diesen Hut vor längerer Zeit als Geschenk erhalten. Er hat sich entschieden, diesen heute als rot-weissen Fanartikel zu tragen.» Der Hut war vor Jahren von Präsenz Schweiz, der Abteilung für Landeskommunikation im Aussendepartement, während Trumps erster Amtszeit produziert worden. Und hatte heute Freitag seinen grossen Auftritt.

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