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WM-Achtelfinal ohne Bundesrat
Sportminister Pfister lässt die Nati hängen

Bundespräsident Parmelin geht mit rotem Käppi viral. Bundesrat Pfister lässt die Nati im Stich – und EDA-Staatssekretär Fasel kritisiert die USA.
Publiziert: 12:37 Uhr
|
Aktualisiert: 12:44 Uhr
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Sportminister Martin Pfister reist nicht nach Kanada – die Schweiz wird ohne Anwesenheit des Bundesrats gegen Kolumbien kicken.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Guy Parmelin trägt rote Kappe «Switzerland – Great Since 1291» in Washington
  • Kappendesign von Ex-Diplomat Vogelsanger, inspiriert von Trumps Kampagnen-Mützen
  • Kein Erfolg beim Abkommen mit den USA, Zollstreit bleibt laut EDA ungelöst
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Raphael RauchBundeshausredaktor

Guy Parmelin (66, SVP) gelingt, was Karin Keller-Sutter (62, FDP) nicht geschafft hat: Donald Trump (80) auf die Schippe zu nehmen, ohne ihn zu verärgern. So geschehen beim 2:0-Sieg gegen Algerien: Parmelin erschien mit einem roten Käppi mit der Aufschrift «Switzerland – Great Since 1291».  

Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe
0:39
Seitenhieb auf Trump?Parmelin zeigt sich mit Schweiz-Kappe

Wie die «Weltwoche» berichtet, geht die Idee auf den ehemaligen Schweizer Diplomaten David Vogelsanger (71) zurück. Blick erreicht das SVP-Mitglied in den Ferien in der Toskana.  

«Nur klein und beinahe verschämt»

Vogelsanger störte sich während seiner Zeit als Botschafter in Neuseeland daran, dass das EDA Zehntausende rote Mützen in Umlauf brachte, auf denen das Schweizerkreuz «nur klein und beinahe verschämt» prangte. Für ihn war das keine überzeugende Landeswerbung: «Für mich war klar: Wenn wir Werbung für die Schweiz machen, dann gross und richtig.» Die Inspiration lieferte Donald Trump mit seinen roten «Make America Great Again»-Kappen. Vogelsanger liess die Mützen in Neuseeland besticken. «Sie kamen sehr gut an.»  

Bei einem späteren Besuch in der Schweiz überreichte er eine der Mützen seinem Parteikollegen Guy Parmelin. Dass dieser sie Jahre später vor den Augen der Welt aufsetzte, freut ihn sichtlich. Für den Bundespräsidenten findet Vogelsanger nur lobende Worte: «Parmelin ist erfahren, besonnen und trifft im Umgang mit den USA den richtigen Ton.»  

Parmelin hat in Washington nichts erreicht

Der virale Auftritt lenkt allerdings davon ab, dass Parmelin am Montag in Washington keine Fortschritte erzielt hat. Die USA kommen der Schweiz nicht entgegen, ein rechtsverbindliches Abkommen bleibt in weiter Ferne. Darauf wies EDA-Staatssekretär Alexandre Fasel (65) anlässlich der 250-Jahr-Feierlichkeiten an der US-Botschaft in Bern hin.  

Die Bundesräte und die Nati
Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe
0:39
Seitenhieb auf Trump?
Parmelin zeigt sich mit Schweiz-Kappe
Bundesrat mischt sich in Bern unter die Fans
Mit Video
Ticker
Ohne Parmelin-Mütze
Bundesrat mischt sich in Bern unter die Fans
Das steckt hinter Parmelins WM-Kappe
Mit Video
Trump-Provokation
Das steckt hinter Parmelins WM-Kappe
Bundespräsident Parmelins Seitenhieb gegen US-Präsident Trump
Mit Video
Mit Schweiz-Kappe im Stadion
Bundespräsident Parmelins Seitenhieb gegen US-Präsident Trump
Nati-Fans reissen ihm die freche Parmelin-Mütze regelrecht aus der Hand
Mit Video
300 Bestellungen in 3 Stunden
Fans reissen ihm die Parmelin-Mütze regelrecht aus der Hand

Ein Teilnehmer zu Blick: «US-Botschafterin Callista Gingrich (60) errötete leicht, als Staatssekretär Fasel deutlich machte, dass sich auch die USA bei den Zöllen an die Abmachungen halten sollen.» EDA-Sprecher Pierre Gobet bestätigt: «Die Schweiz hält ihre Verpflichtungen ein und erwartet dasselbe im Gegenzug.»  

«Allenfalls später»

Das nächste Spiel gegen Kolumbien in Vancouver (Kanada) muss die Nati ohne bundesrätliche Unterstützung bestreiten. Parmelin ist auf Staatsbesuch in Mexiko, Sportminister Martin Pfister (62) sagt aufgrund bereits zugesagter Termine ebenfalls ab. Das VBS teilt mit: «Wir werden analysieren, was allenfalls später möglich ist.»  

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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