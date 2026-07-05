Bundespräsident Parmelin geht mit rotem Käppi viral. Bundesrat Pfister lässt die Nati im Stich – und EDA-Staatssekretär Fasel kritisiert die USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guy Parmelin trägt rote Kappe «Switzerland – Great Since 1291» in Washington

Kappendesign von Ex-Diplomat Vogelsanger, inspiriert von Trumps Kampagnen-Mützen

Kein Erfolg beim Abkommen mit den USA, Zollstreit bleibt laut EDA ungelöst

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Guy Parmelin (66, SVP) gelingt, was Karin Keller-Sutter (62, FDP) nicht geschafft hat: Donald Trump (80) auf die Schippe zu nehmen, ohne ihn zu verärgern. So geschehen beim 2:0-Sieg gegen Algerien: Parmelin erschien mit einem roten Käppi mit der Aufschrift «Switzerland – Great Since 1291».

0:39 Seitenhieb auf Trump? Parmelin zeigt sich mit Schweiz-Kappe

Wie die «Weltwoche» berichtet, geht die Idee auf den ehemaligen Schweizer Diplomaten David Vogelsanger (71) zurück. Blick erreicht das SVP-Mitglied in den Ferien in der Toskana.

«Nur klein und beinahe verschämt»

Vogelsanger störte sich während seiner Zeit als Botschafter in Neuseeland daran, dass das EDA Zehntausende rote Mützen in Umlauf brachte, auf denen das Schweizerkreuz «nur klein und beinahe verschämt» prangte. Für ihn war das keine überzeugende Landeswerbung: «Für mich war klar: Wenn wir Werbung für die Schweiz machen, dann gross und richtig.» Die Inspiration lieferte Donald Trump mit seinen roten «Make America Great Again»-Kappen. Vogelsanger liess die Mützen in Neuseeland besticken. «Sie kamen sehr gut an.»

Bei einem späteren Besuch in der Schweiz überreichte er eine der Mützen seinem Parteikollegen Guy Parmelin. Dass dieser sie Jahre später vor den Augen der Welt aufsetzte, freut ihn sichtlich. Für den Bundespräsidenten findet Vogelsanger nur lobende Worte: «Parmelin ist erfahren, besonnen und trifft im Umgang mit den USA den richtigen Ton.»

Parmelin hat in Washington nichts erreicht

Der virale Auftritt lenkt allerdings davon ab, dass Parmelin am Montag in Washington keine Fortschritte erzielt hat. Die USA kommen der Schweiz nicht entgegen, ein rechtsverbindliches Abkommen bleibt in weiter Ferne. Darauf wies EDA-Staatssekretär Alexandre Fasel (65) anlässlich der 250-Jahr-Feierlichkeiten an der US-Botschaft in Bern hin.

Ein Teilnehmer zu Blick: «US-Botschafterin Callista Gingrich (60) errötete leicht, als Staatssekretär Fasel deutlich machte, dass sich auch die USA bei den Zöllen an die Abmachungen halten sollen.» EDA-Sprecher Pierre Gobet bestätigt: «Die Schweiz hält ihre Verpflichtungen ein und erwartet dasselbe im Gegenzug.»

«Allenfalls später»

Das nächste Spiel gegen Kolumbien in Vancouver (Kanada) muss die Nati ohne bundesrätliche Unterstützung bestreiten. Parmelin ist auf Staatsbesuch in Mexiko, Sportminister Martin Pfister (62) sagt aufgrund bereits zugesagter Termine ebenfalls ab. Das VBS teilt mit: «Wir werden analysieren, was allenfalls später möglich ist.»

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