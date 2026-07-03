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WM 2026
WM 2026: Bundespräsident Parmelin mit Seitenhieb auf Trump
Für Muri zieht er sie ab
Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe
Bundespräsident Guy Parmelin fällt beim Nati-Spiel in Vancouver mit einer witzigen Nachricht an die Adresse von US-Präsident Donald Trump auf.
Publiziert: vor 36 Minuten
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