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Für Muri zieht er sie ab
Hier zeigt sich Parmelin mit der Schweiz-Kappe

Bundespräsident Guy Parmelin fällt beim Nati-Spiel in Vancouver mit einer witzigen Nachricht an die Adresse von US-Präsident Donald Trump auf.
Publiziert: vor 36 Minuten
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