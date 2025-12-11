DE
FR
Abonnieren
«Er wusste wohl nicht, dass das live war»
0:47
SRF-Vincenz erinnert sich:«Er wusste wohl nicht, dass das live war»

SRF-Reporter über Ueli Maurer
So kam es zum legendären «Kä Luscht»-Moment

Vor zehn Jahren sorgte Ueli Maurers «Nai, kä Luscht» für Aufsehen. Gion-Duri Vincenz, damaliger SRF-Bundeshausredaktor, erklärt nun die Hintergründe der legendären Szene.
Publiziert: 20:03 Uhr
Kommentieren
1/5
Gion-Duri Vincenz ist der Mann, der Ueli Maurer 2015 nach seiner Wiederwahl als Bundesrat nach einem kleinen Interview gefragt hatte.
Foto: Screenshot / SRF

Darum gehts

  • Ueli Maurers «Nai, kä Luscht»-Moment vor zehn Jahren erklärt
  • SRF-Moderator Gion-Duri Vincenz erläutert Hintergründe der legendären Interview-Absage
  • Maurer verstand wohl nicht, dass es sich um eine Live-Aufzeichnung handelte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Zehn Jahre ist es her, seit Ueli Maurer (75) als Bundesrat wiedergewählt wurde und mit seiner Interview-Absage «Nai, kä Luscht» für einen legendären Moment gesorgt hat. Maurer mag mittlerweile zwar nicht mehr Bundesrat sein, die Szene bleibt aber dennoch unvergessen. 

Nun erklärt Gion-Duri Vincenz (54), der einstige SRF-Bundeshausredaktor, der Maurer damals nach einem kurzen Interview gefragt hatte, wie es überhaupt zu der Szene gekommen war und was er sich im Moment der Absage gedacht hatte. «Gar nicht so viel, typisch Ueli Maurer», sagt er zu SRF-3-Moderatorin Anic Lautenschlager (41) in einem kurzen Clip, den der Radiosender auf Instagram hochgeladen hat. 

«Wir haben das nicht extra gemacht»

Für das Verhalten Maurers hat Vincenz, der heute die SRF-«Rundschau» moderiert, eine Erklärung. «In diesem Moment wollte er wahrscheinlich einfach zeigen: ‹Ich gehe jetzt zu meinen Kollegen und Freunden von Hinwil. Die sind extra hergekommen. Jetzt nicht schon wieder, jetzt müsst ihr mich nicht schon wieder stören, jetzt will ich mit ihnen feiern›».

Mehr zu Ueli Maurer
Alt Bundesrat tritt an umstrittenem Forum auf
Alt Bundesrat in Andermatt
Ueli Maurer spricht schon wieder an umstrittenem Event
Ueli Maurer mischt im Immobiliengeschäft mit
VR-Mandat in Obwalden
Ueli Maurer mischt im Immo-Geschäft mit

Was der 2022 zurückgetretene Maurer laut Vincenz jedoch «gar nie richtig verstanden oder gecheckt» habe, sei, dass es sich bei der Interaktion um eine Live-Aufzeichnung handelte. «Er hat uns dann wie den Vorwurf gemacht – indirekt, nie mir direkt –, dass wir das aufgenommen und auch noch ausgestrahlt häten, um ihn vorzuführen.» Das entspreche aber nicht der Tatsache. «Dabei war es einfach live, wir haben das nicht extra gemacht», stellt Vincenz klar. 


Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen