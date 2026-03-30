Der Tourismus in der Schweiz boomt. Doch nicht alle haben Freude daran. In Luzern fordert eine neue Volksinitiative eine Obergrenze für die Zahl der Hotelbetten auf Stadtgebiet. «Die Belastungsgrenze ist erreicht», sagt Mitinitiant und SP-Nationalrat David Roth.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Tourismus boomt: 44 Millionen Hotelübernachtungen 2025

Stadt Luzern meldet 1,5 Millionen Logiernächte

Initiative fordert Hotelbetten-Obergrenze War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Der Schweizer Tourismus boomt. Fast 44 Millionen Hotelübernachtungen vermeldet das Bundesamt für Statistik für das vergangene Jahr. Ein neuer Rekord!

Ein Rekord, der nicht nur für Jubel sorgt. Vielerorts haben die Einheimischen die Nase voll von den Touristenmassen, die Städte und Sehenswürdigkeiten belagern. So auch in der Stadt Luzern. Diese verzeichnet mit fast 1,5 Millionen Logiernächten ein Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier ein neuer Höchstwert.

«Belastungsgrenze erreicht»

«Damit ist die Belastungsgrenze erreicht», sagt der Luzerner SP-Nationalrat David Roth (40) zu Blick. «Unsere Stadt zählt mittlerweile mehr Touristen pro Einwohner als Venedig. Das muss man sich mal vorstellen!»

Dieser Entwicklung will er nun einen Riegel schieben. Politikerinnen und Politiker von SP, Juso und den Jungen Grünen haben sich dafür in der IG Nachhaltiger Tourismus zusammengeschlossen und eine neue städtische Volksinitiative unter dem Titel «Luzerner Tourismus in Balance» lanciert.

Anzahl Hotelbetten deckeln

Die Forderungen haben es in sich. So soll die aktuelle Anzahl Hotelbetten bei einem Ja zur Initiative künftig die Gesamtobergrenze markieren. Die Bettenzahl würde also auf dem Status quo gedeckelt. Derzeit zählt die Stadt Luzern gut 6300 Hotelbetten.

Für jede Hotelkategorie würde zudem eine eigene Obergrenze gelten. Diese könnte der Stadtrat zwar anpassen, wobei der Gesamtdeckel aber bestehen bleibt. Das heisst: Wird eine Kategorie aufgestockt, muss andernorts gekürzt werden.

Neue Hotels dürfen zudem nur gebaut werden, wenn ein bestehendes in der entsprechenden Kategorie aufgegeben wird. Zudem müssten die Neubauten höhere Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und städtebauliche Integration nachweisen und für das entsprechende Quartier und die lokale Bevölkerung auch gleich noch einen Mehrwert schaffen.

«Pseudohotels» statt Wohnraum

Eine radikale Initiative also? «Keineswegs», wehrt Roth ab. Die Hotelbettenzahl sei mittlerweile höher als vor der Corona-Pandemie und nehme weiterhin zu. «Gerade eben haben zwei neue Self-Check-in-Hotels eröffnet, die früher als Wohn- und Gewerbegebäude gedient haben», erzählt er.

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen «können ganze Stockwerke oder gar Blöcke in solche Pseudohotels umgewandelt werden. Damit verschwindet wertvoller Wohnraum, und die einheimische Bevölkerung wird verdrängt».

Damit treffe man einen Nerv in der Bevölkerung, sagt Roth. Von den 800 benötigten Unterschriften seien schon am ersten Sammeltag über 130 zusammengekommen. Er zeigt sich denn auch optimistisch: «Wir werden die Initiative im Nu beisammen haben.»