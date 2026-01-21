Albert Rösti eröffnet den Abstimmungskampf gegen die SRG-Initiative. Dabei muss er gegen die eigene Partei kämpfen. Wie schlägt er sich dabei? Die Medienkonferenz live.

So will Rösti die eigene Partei bekämpfen

Darum gehts Albert Rösti startet Mittwoch Kampagne gegen SRG-Initiative, vertritt Bundesrat-Position

Früher unterstützte Rösti die Initiative, heute kämpft er dagegen

Albert Rösti (58) muss tanzen können. Tanzen auf der Rasierklinge, um genau zu sein. Am Mittwoch eröffnet er den Abstimmungskampf zur SRG-Initiative. Und alle Augen werden auf den Medienminister gerichtet sein, der die Position des Bundesrates vertritt und für ein «Nein» wirbt.

Doch als Rösti noch im Nationalrat sass, unterstützte er die Initiative offen und war im Komitee. Nun muss er die eigene Initiative bekämpfen und dabei gegen die eigene Partei antreten: Die SVP wirbt offensiv für ein Ja.

SRG muss so oder so sparen

Den Auftakt macht Rösti nun am Mittwoch und dürfte vor allem auf sein Gegenprojekt verweisen. Mittels Verordnung will der Bundesrat die Serafe-Gebühren schrittweise auf 300 Franken senken. Ab 2027 kostet es noch 312 Franken und ab 2029 dann 300 Franken. Dazu sollen weniger Unternehmen zur Kasse gebeten werden.

Die Initiative hingegen will, dass die Radio- und Fernsehabgabe auf 200 Franken pro Jahr sinkt. Unternehmen sollen gar nichts bezahlen. Die Initianten wollen die breite Bevölkerung finanziell entlasten. Die Gegner warnen derweil davor, dass verlässliche Informationen in allen vier Landessprachen vorliegen müssten, gerade in weltpolitisch instabilen Zeiten.

Bereits bei der Präsentation des Gegenprojekts sagte Rösti, eine Annahme der Initiative hätte «schwerwiegende» Folgen für die SRG. Insbesondere die Versorgung in allen Sprachregionen könnte gefährdet sein. Und schon mit dem Gegenprojekt muss die SRG empfindlich sparen.