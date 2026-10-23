Jetzt ist klar, wer alles Guy Parmelin im Bundesrat beerben will. Acht Kandidierende haben sich bei der Findungskommission der SVP gemeldet. Nun müssen diese bei der Kommission antraben.

Janic Urech Redaktor Politik

Das sind sie: die Bundesratskandidaten der SVP. Nach drei Wochen Spekulation wissen wir, wer für die Nachfolge von Guy Parmelin (66) kandidiert. Von den anfänglichen Kronfavoriten: Esther Friedli (49), Natalie Rickli (49), Céline Amaudruz (47) oder Pascal Schmid (50) sind nicht mehr viele übrig. Dafür wagen sich ein paar unerwartete SVP Persönlichkeiten ins Rennen. Zur Wahl stellen sich:

Wie geht es jetzt Weiter?

Die Findungskommission unter Leitung von alt Fraktionspräsident Caspar Baader (73) wird nun mit allen Kandidierenden Hearings durchführen und diese auf Herz und Nieren prüfen. Theoretisch könnte sie auch noch auf weitere Personen zugehen. Bei den Prüfungen der Findungskommission wird es aber auch um die Haltung zu SVP-Kernthemen wie Neutralität, EU-Verträgen und Migration gehen. Ebenfalls wird die Findungskommission die Führungskompetenzen der Kandidierenden untersuchen. Wie schon zuvor angekündigt wird sich die SVP hier auf das Justiz- und das Verteidigungsdepartement fokussieren.

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Ticket wird im November bestimmt

Darüber entscheiden welche zwei oder drei Personen auf das Ticket kommen wird die SVP-Fraktion am 20. November. Danach werden die Kandidaten auf dem Ticket bei allen anderen Bundesratsparteien in sogenannte Hearings gehen und sich den Fragen ihrer Ratskollegen stellen. Gewählt wird die neue Bundesrätin oder der neue Bundesrat am 9. Dezember 2026, dem zweiten Mittwoch der Wintersession.