Die Präsidentin der Westschweizer SVP-Frauen, Marie-Bertrande Rion-Duay, macht sich für die Nomination von Céline Amaudruz stark. Und sie verurteilt die parteiinternen Angriffe gegen die Genfer Nationalrätin.

Darum gehts Die Westschweizer SVP-Frauen wollen Céline Amaudruz auf dem Zweierticket haben

Ihre Präsidentin Marie-Bertrande Rion-Duay lobt Amaudruz als wichtige Westschweizer Persönlichkeit

Sie verurteilt die Angriffe gegen die Genfer Kandidatin

Myret Zaki

Am Freitag entscheidet die SVP über ihr Bundesratsticket. Und in der Romandie sorgen mögliche Pläne für Verärgerung. «Wir haben erfahren, dass sich die SVP für ein Zweierticket entscheiden wird. Wir unterstützen Céline Amaudruz, weil wir es wichtig finden, dass eine Westschweizer und Genfer SVP-Kandidatin für den Bundesrat zur Verfügung steht», sagt Marie-Bertrande Rion-Duay (30) zu Blick. Die seit 2022 amtierende Präsidentin der Westschweizer SVP-Frauen ist neben ihrem Amt als Gemeinderätin in Martigny VS als Anwältin im Wallis tätig.

Für Rion-Duay ist eine Kandidatur aus der Romandie eine Selbstverständlichkeit: «Für die SVP, die grösste Partei der Schweiz, ist es undenkbar, dass eine Person aus der Westschweiz nicht im Bundesrat vertreten ist. Die Partei ist in der Romandie zwar jünger, aber die SVP hat sich mit ihren Sitzgewinnen von Jahr zu Jahr und der zunehmenden Zahl ihrer Mitglieder bewährt.» Bei den Deutschschweizern werde die Romandie dagegen als Minderheit betrachtet, «und man erachtet es nicht als prioritär, dass ein Westschweizer im Bundesrat sitzt».

Kampf gegen häusliche Gewalt wichtig

Wenn die Westschweizer SVP-Frauen insbesondere den Platz von Céline Amaudruz verteidigen, dann auch wegen der persönlichen Verdienste der Genferin. «Sie ist vor allem eine wichtige Westschweizer Persönlichkeit. Sie widerspiegelt die Sensibilitäten der SVP diesseits der Saane: Die Westschweizer SVP hat sich beispielsweise am stärksten gegen Gewalt an Frauen engagiert», betont Marie-Bertrande Rion-Duay.

Ist dieses Thema für die SVP prioritär? «Es ist nicht nur wichtig, um die Frauen zu schützen, sondern die Gesellschaft als Ganzes, denn es handelt sich um inakzeptables Verhalten», antwortet die Präsidentin der Westschweizer SVP. Während sie sich für strengere Strafen bei Vergewaltigung und häuslicher Gewalt einsetzte, vertrat sie entschieden SVP-eigene Themen wie die Einwanderung und den Kampf gegen die Bilateralen. Für ihre Parteikolleginnen und -kollegen hat sich Céline Amaudruz mit dieser Kombination von Positionen innerhalb der Partei eindeutig ihre Sporen abverdient.

In einem innerhalb der Partei sehr gespaltenen Klima, insbesondere zwischen Deutschschweizern und Romands, missbilligt die Sektion die Angriffe auf die Kandidatin: «Wir verurteilen dies. Angesichts ihres langjährigen Engagements hat sie diese nicht verdient.»

Fest steht, dass Céline Amaudruz mit der Partei ins Hintertreffen geriet, als sie sich beispielsweise für die Ehe für alle aussprach. Ein Thema, das die Walliser Politikerin Rion-Duay persönlich nicht unterstützt. «Aber ich kann verstehen, dass einige SVP-Mitglieder für dieses Thema sind, und ich kann mit einer SVP-Bundesrätin leben, die für die Ehe für alle ist – in einer Demokratie kann man das akzeptieren.»

Familiärer Konservatismus

Generell ist Marie-Bertrande Rion-Duay der Ansicht, dass gewisse Positionen von Céline Amaudruz die unterschiedlichen Kulturen widerspiegeln. «Sie hat tatsächlich einige eher soziale Themen unterstützt, die typisch für die Westschweiz sind, insbesondere den Vaterschaftsurlaub. Alle kantonalen SVP-Sektionen waren für den Vaterschaftsurlaub», erinnert die Walliserin.

«Bei uns in der Westschweiz wurzelt der Konservatismus stärker in der Familie, und der Vaterschaftsurlaub muss in diesem Zusammenhang verstanden werden: Er soll die Familie schützen», so Marie-Bertrande Rion-Duay. In der Deutschschweiz kristallisiere sich der Konservatismus dagegen eher in der Vorstellung heraus, die KMU, das Gewerbe und den Liberalismus zu schützen.