In den Abstimmungskampf um die 10-Millionen-Initiative der SVP werden Millionen investiert. Die Gegner haben rund 9 Millionen budgetiert, die Befürworter lassen sich mit deutlich über 6 Millionen auch nicht lumpen.

So viel buttert die SVP in Kampf um 10-Millionen-Initiative

So viel buttert die SVP in Kampf um 10-Millionen-Initiative

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 15 Millionen Franken fliessen in den Abstimmungskampf um 10-Millionen-Schweiz plant

SVP-Grössen schiessen Geld ein

Befürworter kommen auf über 6 Millionen, Gegner auf rund 9 Millionen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Im Abstimmungskampf um die 10-Millionen-Initiative der SVP greifen sowohl Befürworter als auch Gegner tief ins Portemonnaie. Nachdem bereits die SP mit einem Rekordbudget aufwartet, liegen nun auch die Zahlen der SVP vor, wie die neueste Auflistung der Eidgenössischen Finanzkontrolle zur Politikfinanzierung zeigt.

Die IG Nachhaltigkeitsinitiative – hinter welcher die SVP steckt – buttert demnach 5,86 Millionen Franken in die Ja-Kampagne. Dabei darf sie auf grosszügige Einzelspenden zählen: SVP-Doyen Christoph Blocher (85) schiesst 100'000 Franken ein, SVP-Nationalrat Thomas Matter (60) 250'000 Franken, Unternehmer Philippe Gaydoul (54) ebenfalls 250'000 Franken – und von der Emil Frey AG des früheren SVP-Nationalrats Walter Frey (82) kommen 100'000 Franken.

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Aus der nationalen SVP-Parteikasse fliessen 2,7 Millionen Franken zur IG, von der Zürcher Kantonalpartei kommen 750'000 Franken. Insgesamt kommt das Befürworterlager derzeit auf gut 6,4 Millionen Franken.

Gegner legen auf fast 9 Millionen zu

Doch auch die Gegner legen nach. Waren Anfang Woche erst 3,4 Millionen Franken bei der Finanzkontrolle gemeldet – darunter das 1,6-Millionen-Budget der SP – werden nun schon Kampagnenmittel von knapp 9 Millionen Franken aufgeführt.

So stehen der Allianz «Nein zur Chaos-Initiative» fast 5 Millionen Franken zur Verfügung – ganz genau 4’965’187 Franken. Der Grossteil davon kommt mit 4,3 Millionen vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.

Neu aufgeführt wird auch die FDP mit 130'000 Franken (gesponsert von Economiesuisse), die Gewerkschaft Unia mit 165'500 Franken sowie die Schweizerische Flüchtlingshilfe mit 320'000 Franken.

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In den nächsten Tagen dürften weitere Zahlen folgen. Klar ist jetzt schon: Die 10-Millionen-Initiative zählt mit aktuell über 15 Millionen Franken zu den finanziell schlagkräftigsten Abstimmungskämpfen aller Zeiten.