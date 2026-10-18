Am 29. November stimmt das Volk über die Finanzierung der 13. AHV-Rente ab. Alt Bundesrätin Ruth Dreifuss unterstützt die Erhöhung der Mehrwertsteuer. «Die AHV liegt mir besonders am Herzen», sagt sie.

«Die AHV ist wie ein Auto in der Garage: Man muss ein paar Schrauben anziehen»

«Die AHV ist wie ein Auto in der Garage: Man muss ein paar Schrauben anziehen»

Darum gehts Alt Bundesrätin Ruth Dreifuss kämpft für ein Ja am 29. November

Die Mehrwertsteuer-Erhöhung sei nötig, sagt Dreifuss. Die 13. AHV trage der Kostenentwicklung Rechnung

Ebenso betont Dreifuss, dass mit der AHV 2030 Reformen folgen werden

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard hatte Tränen in den Augen. Am 3. März 2024 stimmten 58 Prozent der Stimmberechtigten für eine 13. AHV-Rente. Niemand hatte mit einem so klaren Ja gerechnet. Doch die Frage der Finanzierung blieb ungeklärt. Nach zwei Jahren Kräftemessen im Parlament stimmt die Schweiz am 29. November nun über die Finanzierung ab. Die Parlamentsmehrheit will die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöhen. Doch laut ersten Umfragen hat es das Vorhaben schwer beim Volk.

Nun äussert sich alt Bundesrätin Ruth Dreifuss (86, SP) zur Vorlage. Die Genferin, die selbst lange als Innenministerin für die AHV verantwortlich war, erklärt, warum sie hinter der Erhöhung der Mehrwertsteuer steht.

Blick: Warum äussern Sie sich heute zu diesem Thema?

Ruth Dreifuss: Die AHV liegt mir besonders am Herzen, und ihre finanzielle Stabilität ist mir sehr wichtig.

Die Schweizerinnen und Schweizer stimmten der 13. Rente zu, ohne zu wissen, wie diese finanziert werden soll. Zwei Jahre später kommt die Rechnung über die Mehrwertsteuer, und alle müssen zahlen. War das ein Blankoscheck?

Überhaupt nicht. Die Idee der 13. AHV hat viele Menschen angesprochen, die mit ihrer Rente gerade so über die Runden kommen und die im Dezember gerne kleine Geschenke für ihre Enkelkinder kaufen oder an Familienfeiern teilnehmen würden. Tatsächlich handelt es sich um eine Erhöhung der jährlichen Renten um 8 Prozent. Was die Menschen interessiert, sind die Franken und Rappen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Aber nimmt man mit der Finanzierung der 13. AHV über die Mehrwertsteuer nicht mit der einen Hand die Franken und Rappen zurück, die man mit der anderen gibt?

Mehrere Vorschläge lagen auf dem Tisch, darunter ein gemischtes System aus Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuer. Das Parlament hat sich für die Mehrwertsteuer entschieden und die Frage der mittel- und langfristigen Finanzierung der AHV an eine Reform verwiesen, die bis 2030 vorgesehen ist. Die Frage, wer wie viel beiträgt, stellt sich zweifellos. Es stimmt, dass die Mehrwertsteuer weniger gerecht ist als ein Prozentsatz des Lohns, der ohne Obergrenze auf alle Einkommen angewendet wird, während die Mehrwertsteuer den Konsum belastet. Die Mehrwertsteuer trifft aber dennoch Menschen mit höheren Einkommen stärker, da diese mehr konsumieren.

Auch einige Gewerkschafter und die SP Genf sind gegen die Mehrwertsteuer-Erhöhung. Sie sagen, die Steuer treffe Familien mit tiefen Einkommen.

Familien mit bescheidenen Einkommen konsumieren weniger und vor allem Produkte, die einem reduzierten Satz unterliegen: Lebensmittel, Gesundheit, Kultur. Die Mehrwertsteuer ist daher eine leicht progressive Steuer. Und es ist ein System, das sich bewährt hat. Seit ihrer Einführung in den 1990er-Jahren funktioniert die Mehrwertsteuer gut, ihre Sätze sind im europäischen Vergleich niedrig, und da sie Exporte begünstigt, trägt sie zur Wirtschaft insgesamt bei.

Die 13. AHV wird jährlich zwischen 4 und 5 Milliarden Franken kosten, die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird nur 1,4 Milliarden einbringen. Ist eine Anhebung des Rentenalters, wie es die FDP fordert, nicht unvermeidlich?

Bevor über eine Anhebung des Rentenalters gesprochen wird, will der Bundesrat zunächst bei der Beschäftigung älterer Menschen ansetzen. Es geht darum, Unternehmen zu ermutigen, Mitarbeitende über das Rentenalter hinaus zu beschäftigen. Menschen, die weiterarbeiten möchten, müssen ihre Rente verbessern können, wenn sie zu niedrig ist. Neben Lösungen, die eine Weiterarbeit über das Referenzalter hinaus fördern, müssen – im Rahmen eines neuen Gesellschaftsvertrags zwischen den Generationen – neue Finanzierungsquellen geprüft werden.

Ist die AHV mit der 13. Rente in Gefahr?

Nein, der AHV geht es gut. Heute ist sie im Gleichgewicht und verfügt über Reserven, die deutlich über der Summe aller Auszahlungen eines Jahres liegen. Die Frage ist, wie dieses Gleichgewicht aufrechterhalten werden kann. Es gibt Entwicklungen, die uns zu neuen Reformen zwingen werden. Die AHV hängt von der Demografie, der Wirtschaft und der Lohnsumme ab. Sie muss daher regelmässig angepasst werden. Das ist übrigens eine ihrer Stärken: Man kann sie von einem Tag auf den anderen reformieren. Es handelt sich um ein aussergewöhnlich flexibles Umlagesystem. Ich habe wirklich keine Angst um die Zukunft der AHV.

Ist diese Reform eine Routinekontrolle für die AHV?

Ja, genau. Wie wenn man sein Auto in die Garage bringt: Man muss ein paar Schrauben anziehen.

Und danach?

Wir verschaffen uns Zeit und ein kleines bequemes Polster vor einer grösseren Reform im Jahr 2030.

Welche Massnahmen sind nötig, um die AHV auch in Zukunft zu sichern?

Es wird demografiebedingt Massnahmen brauchen, etwa mehr Flexibilität bei der Beschäftigung von Menschen über das Referenzalter hinaus. Und ich wette darauf, dass die Frage der Beiträge auf Einkommen in dieser Reform wieder auftauchen wird. Die Finanzierung wird weiterhin entweder auf Lohnbeiträgen oder auf direkten oder indirekten Steuern beruhen. Im Grunde hängt alles weiterhin vom guten Funktionieren der Wirtschaft und vom politischen Willen ab, mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen.

Wäre ein Nein am 29. November eine Absage an die 13. Rente?

Ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger die 13. AHV ablehnen, die darauf abzielt, die Situation der Rentnerinnen und Rentner zu erhalten oder sogar zu verbessern. Die 13. AHV trägt der Entwicklung der Lebenshaltungskosten und der relativen Schwächung der zweiten Säule Rechnung. Ein Nein würde sich gegen das Parlament richten, das eine etwas weniger gerechte Finanzierung als ursprünglich vorgeschlagen gewählt hat. Ein Nein würde bedeuten, dass die Bürgerinnen und Bürger die AHV-Reform von 2030 erwarten. Aber die 13. Rente wurde mit grosser Mehrheit angenommen, und die Schweizerinnen und Schweizer wussten, welche Folgen ihre Entscheidungen haben würden: in diesem Fall die Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Sie haben es gesagt: Die AHV ist solide. Was antworten Sie denjenigen, die versucht sein könnten, am 29. November Nein zu stimmen, da die 13. Rente ohnehin ausbezahlt wird?

Ich vertraue den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind gut informiert.