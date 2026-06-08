Nächste Schlagershow fliegt aus der ARD

Die ARD zieht der nächsten Schlagershow den Stecker: Nach «Immer wieder sonntags» und der «Beatrice Egli Show» verliert nun auch die «Starnacht» ihren Platz im Hauptprogramm. Hat der Schlager im TV endgültig keine Zukunft mehr?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die «Starnacht am Wörthersee» wird vom ARD-Hauptprogramm ins MDR verbannt

Beatrice Egli beendet ihre Show nach acht Ausgaben aus freien Stücken

Helene Fischer tritt 2026 im Zürcher Letzigrund vor 45’000 Fans auf

Fynn Müller People-Redaktor

Jetzt trifft es die nächste Schlagershow. Die «Starnacht am Wörthersee» verliert ihren prominenten Sendeplatz im Ersten. Die Sendung mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) wird zwar weiterhin ausgestrahlt, allerdings nur noch im MDR statt im Hauptprogramm der ARD.

Es ist nicht die erste Schlagershow, die aus der ARD verbannt wird. Zuletzt sorgte das Aus von Stefan Mross' Kultsendung «Immer wieder sonntags» für Aufruhr in der Schlagerszene. Das Format wird nach 30 Jahren eingestellt. Moderator Mross soll vom Sender völlig überrumpelt worden sein.

Auch die Show von Beatrice Egli (37) wird nicht mehr weitergeführt. Anders als bei Mross war es hier jedoch die Entscheidung von Egli selbst, nicht mehr weiterzumachen. Nach acht Ausgaben zieht die Schweizer Schlagersängerin selbst den Stecker. In einer emotionalen Videobotschaft erklärte die Schwyzerin ihren überraschenden Entscheid.

Es gibt ein schönes Sprichwort: «Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist», sagte sie – und fügt hinzu: «In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren.»

Ist Schlager im TV nicht mehr zeitgemäss?

Mit der Verbannung von Schönebergers Sendung ins Dritte setzt sich ein Trend fort, der Fans beunruhigt: Die grossen Schlagershows verschwinden zunehmend von den prestigeträchtigen Sendeplätzen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Entwicklung wirkt auf den ersten Blick paradox. Schlagerstars füllen nach wie vor Arenen, Helene Fischer wird dieses Jahr im Letzigrund den grössten Schweiz-Auftritt ihrer Karriere haben. Auch die Schweizerin Beatrice Egli zieht es dieses Jahr ins Zürcher Hallenstadion. Das Problem scheint nicht die Musik zu sein, sondern das klassische TV.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. Als bevorzugte Quelle hinzufügen

Die ARD begründet die Absetzung von «Immer wieder sonntags» mit Sparmassnahmen und dem Ziel, stärker auf digitale Formate sowie jüngere Zielgruppen zu setzen. Experten sehen keinen Niedergang des Schlagers, sondern einen Wandel des Konsums. Während ältere Zuschauer weiterhin den TV einschalten, entdecken jüngere Fans ihre Lieblingskünstler über die sozialen Netzwerke.