Maite Kelly spricht offen über ihr Liebesleben

Maite Kelly fühlt sich in ihren Vierzigern erotisch befreit. In einem neuen Interview verrät sie, wie ihre Sexualität gereift ist – und sie sich ihr Körperbild verändert hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maite Kelly (46) spricht offen über Sexualität und neues Lebensgefühl.

Sie betont weibliche Lust, Selbstbewusstsein und ihre Sinnlichkeit mit 46 Jahren.

2025 fand sie neues Liebesglück, ihr Partner bleibt öffentlich anonym.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Deutsche Sängerin Maite Kelly (46) zeigt sich von einer neuen, bisher unbekannteren Seite. In einem Interview mit der «Bild» spricht sie offen über ihre Sexualität und ihr neues Lebensgefühl in den Vierzigern. Der Anlass: In ihrem neuesten Album setzt die Sängerin ein klares Statement für weibliche Lust und Selbstbewusstsein. Im Gespräch erklärt sie: «Viele Frauen erleben in ihren goldenen Vierzigern eine Befreiung auf verschiedenen Ebenen – eben auch auf dieser. Die Sexualität wächst mit dem Alter. Und sie ist in ihrer Intensität vielleicht sogar bedeutsamer als je zuvor.»

Die 46-jährige Musikerin beschreibt, wie sie heute mit einem gestärkten Selbstbewusstsein zu ihrer Sinnlichkeit steht und sich privat «erotisch angekommen» fühlt. Ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Körper ist dabei entscheidend: «Wenn Männer mich mögen, mögen sie mich ganz und für immer. Sie wissen von vornherein, dass ich keinen perfekten Körper habe, aber das ist ihnen egal. Für diese Männer bin ich eine Göttin.»

«Ich war sein Punk-Girl»

Ausserdem gibt die dreifache Mutter Einblicke in ihre Jugend und erste Liebesbeziehungen. Mit 19 Jahren war sie sechs Monate lang mit einem rothaarigen Punkmusiker aus Boston liiert. «Ich war sein Punk-Girl», erzählt Kelly über diese Zeit, die sie als eine Phase der Freiheit und intensiver Zärtlichkeiten beschreibt. Ihr «erstes Mal» erlebte sie jedoch später mit ihrem späteren Ehemann Florent Michel Raimond (49), mit dem sie von 2005 bis 2018 verheiratet war.

Nach der Trennung fand Maite Kelly 2025 erneut ihr Liebesglück. Ihr aktueller Partner, den sie liebevoll «Mystery Man» nennt, bleibt bewusst ausserhalb der Öffentlichkeit. Die Sängerin hält an ihrer Privatsphäre fest und lässt nur wenig über ihren neuen Lebensgefährten durchsickern.

Maite Kelly wurde als elftes Kind von Daniel Jerome Kelly (1930–2002) und dessen zweiter Frau Barbara Ann (1946–1982) in Berlin geboren und war von klein auf fester Bestandteil der legendären Kelly Family. Als Teil der singenden Grossfamilie verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend auf Reisen durch Europa und die USA, wobei die Gruppe insbesondere in den 1990er-Jahren massive kommerzielle Erfolge feierte. Innerhalb der Band übernahm Maite Kelly neben dem Gesang auch verschiedene Instrumente wie Bass und Perkussion. Das Leben in der Gruppe war durch ein hohes Mass an Disziplin und eine ständige öffentliche Präsenz geprägt, während eine reguläre Schulausbildung aufgrund des nomadischen Lebensstils weitgehend fehlte.

Solokarriere und Neuausrichtung

Nachdem das Interesse an der Kelly Family um die Jahrtausendwende nachliess und die Geschwister zunehmend eigene Wege gingen, leitete Maite Kelly eine erfolgreiche Solokarriere ein. Einem breiteren Publikum jenseits des Familien-Images wurde sie 2011 durch den Sieg in der Tanzshow «Let’s Dance» bekannt. In der Folge positionierte sie sich dauerhaft im deutschen Schlager-Segment, wobei ihr insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Roland Kaiser (74) der Durchbruch als eigenständige Künstlerin gelang.