Nur drei Tage nach ihrer Geburt war Maite Kelly (45) als Teil der Kelly Family zum ersten Mal auf einer Bühne. Heute hat sich das zweitjüngste Kind der berühmten Musikfamilie zu einem der grössten Namen in der Schlagerbranche emanzipiert. Den Grundstein für ihre Schlagerkarriere legte Kelly mit dem 2014 erschienenen Duett mit Roland Kaiser (72) «Warum hast du nicht Nein gesagt?». Den Titel, der auf Youtube über 170 Millionen Mal geklickt wurde, bezeichnet Kelly heute als «Sechser im Lotto». Und die «Nur Liebe»-Tour, mit der Maite Kelly heute unterwegs ist und am 4. März auch in der Schweiz haltmacht, bezeichnet sie als «Las Vegas mit Herz».

Blick: Wie lange haben Sie für die Karriere gekämpft, die Sie heute haben?

Maite Kelly: Ich habe gar nicht darum gekämpft, weil ich nicht glaubte, dass so etwas möglich ist. Nach der Zeit bei der Kelly Family hatte ich keine Ambitionen, als Solokünstlerin auf der Bühne zu stehen. Ich spielte in Musicals und kümmerte mich um meine Kinder. Bis heute bin ich ein offener, aber auch ein introvertierter Mensch.

Wieso stehen Sie heute trotzdem auf der Bühne?

Die Bühne ist für mich immer ein Ort der Überwindung, weil ich mich dort sehr entblösst fühle. Aber sobald ich auf der Bühne bin, kann ich das. Ich weiss auch nicht, was da passiert. Ich bin im Rampenlicht geboren worden. Dort zu stehen, ist das Einzige, was ich richtig kann.

Also war Ihre Karriere im Rampenlicht programmiert?

Ich hatte immer wieder Momente, in denen ich mich entscheiden musste. Und ich bin heute froh, dass ich mich für die Bühne entschieden habe. Ich sehe mich dort eher als Botschafterin eines gesamten Teams, das für diese Show und diese Musik arbeitet. Das empfinde ich als grosse Erfüllung.

Wie blicken Sie auf die Zeit mit der Kelly Family zurück?

Mit sehr viel Dankbarkeit. Uns wurde nichts geschenkt, es war eine harte Schule. Wir waren bettelarm, meine Mutter ist sehr jung gestorben, und mein Vater war allein. Aber ich lernte, das Gute zu sehen und erkannte: Kleine Schritte führen zu Grossem.

In einem früheren Interview sagten Sie, Sie hätten sich in Ihrer Familie als «schwarzes Schaf» gefühlt. Wie meinten Sie das?

Ich war schon immer anders als meine Geschwister und merkte irgendwann, dass ich einen anderen Zugang zur Musik als meine Geschwister habe. Ich sehe die Texte und ich sehe die Bilder. Und dann schreibe ich. Bei der Kelly Family war es andersrum: Wir hatten die Musik, und dann kamen die Texte. Mein Vater hat meine Herangehensweise gefördert, aber als er starb, wurde es schwierig. Heute habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern.

Sie sind ein Showgirl, haben aber auch eine nachdenkliche Seite. Woher kommt das?

Ich ziehe gerne einen Vergleich mit Dolly Parton. Sie ist ein Showgirl, aber sie ist gleichzeitig eine der grössten Poetinnen der amerikanischen Musikgeschichte. Ich war als Kind ein Bücherwurm und brachte mir das Lesen selbst bei. Während meine Geschwister Instrumente spielten, schrieb ich Gedichte und konnte Rhythmen in Poesie umwandeln. Aber das würde ich nicht als Nachdenklichkeit beschreiben. Ich sehe es als Neugier nach der Antwort, was es heisst, Mensch zu sein.

In Ihren Texten geht es oft um die Liebe. Erst letzte Woche erschien mit «Nur Liebe XXL» ein Re-Release ihres letzten Albums. Ist das Leben erst vollkommen, wenn man zu zweit durchs Leben schreitet?

Die Liebe hat viele Facetten. Auch hier hat mich mein Vater geprägt: Schon als ich eine Jugendliche war, sagte er zu mir, dass der Selbstwert nicht abhängig von anderen Menschen sein darf. Persönlich glaube ich, dass die Freundschaft die schönste Liebe ist, die wir erleben können. Erotische Liebe ist hingegen eine unglaubliche Erfahrung, die ich jedem Menschen wünsche. Für mich war das Leben nie weniger schön, wenn ich keine partnerschaftliche Liebe hatte.

Sie sind seit zehn Jahren in der Schlagerbranche. Wo steht der Schlager heute?

Es gibt eine tolle neue Generation von Acts. Die Herausforderung ist, dass diese Acts nicht total der kommerziellen Schiene verfallen und so zu Einheitsbrei werden. Die Bandbreite des Schlagers ist riesig: Klassiker wie «Tränen lügen nicht» von Michael Holm und Helene Fischers «Atemlos» sind grundverschieden und trotzdem im selben Genre. Mir ist es wichtig, den jungen Musikschaffenden, mit denen ich arbeite, diese Vielfalt aufzuzeigen. Man muss auch mal aus dem Rahmen fallen und nicht nur dem Kommerz folgen. Wir brauchen Künstler, die sich nicht wiederholen, aber auch andere nicht kopieren.

Wie schwer haben es Frauen in der Branche?

Schlagerkünstlerinnen hatten es schon früher schwer, Tickets für eigene Konzerte zu verkaufen, und die Corona-Pandemie hat diese Tatsache noch verschärft, viele Tourneen wurden abgesagt. Deswegen treten heute viele Sängerinnen an Festivals auf. Doch das ist etwas total anderes als eigene Konzerte. Meine eigenen Konzerte sind viel intimer, aber auch euphorischer als Festivals. Beides hat seine eigene Daseinsberechtigung. Aber ich wünsche mir, dass Frauen mehr auf eine eigene Tournee setzen können und diese Veranstaltungen gefördert werden. Deswegen haben meine drei Töchter und ich uns vorgenommen, dieses Jahr mehr Konzerte von Künstlerinnen zu besuchen. 70 Prozent soll der Anteil ausmachen.

Wessen Idee war das?

Sie kam von meinen Töchtern. Meine Älteste ist nun 18 Jahre alt, die Mittlere 16. Ihre Generation hat eine neue Sicht auf die Dinge. Sie wollen eine Schwesternkultur. Das finde ich unglaublich inspirierend und schön. Davon habe ich als junge Frau geträumt, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und stärken.

Wie oft gehen Sie mit Ihren Töchtern an Konzerte?

Letztes Jahr waren es zwei Konzerte und weitere, bei denen ich sie einfach hingefahren und wieder abgeholt habe. Die Kleinste ist mit 10 Jahren noch zu jung, um allein hinzugehen.

Besuchen Ihre Töchter auch Ihre Konzerte?

Ja, wir verbinden diese Shows auch mit Städtetrips. Sie sind ganz süss und stolz, wenn sie meine Konzerte besuchen. Eine meiner Töchter meinte zu mir: Wenn sie sehe, wie glücklich die Menschen nach Hause gehen, wisse sie, wofür sich diese ganze Arbeit lohnt.

