Die Kelly Family füllt noch immer grosse Hallen, aber ein Mitglied lebt zurückgezogen in den USA: Caroline Kelly, die älteste Tochter des Kelly-Clans, entschied sich früh gegen das Bühnenleben.

Was wurde aus ihr?

Auf einen Blick Caroline Kelly verliess Kelly Family früh für Leben in den USA

Kontakt mit Familie und Musik jedoch nie verloren

Livia Fietz Redaktorin People

Die irischstämmige Kelly Family füllt bis heute grosse Hallen – nicht mehr in der Originalbesetzung, aber bei nahezu allen dazugehörigen Geschwistern spielt die Musik weiterhin eine zentrale Rolle. Doch was viele nicht wissen: Ein Familienmitglied zog sich schon früh aus dem Rampenlicht zurück – Caroline Kelly (65), die älteste Tochter und das zweitälteste Kind des Kelly-Clans.

Caroline Kelly war von der Gründung der musikalischen Truppe im Jahr 1974 aktiv dabei, spielte Gitarre und Akkordeon. Doch 1982, noch vor dem gossen Durchbruch der Kelly Family in den 90er-Jahren, entschied sie sich für ein Leben abseits der Bühne in den USA. Zu diesem Zeitpunkt war ihr jüngster Bruder Angelo Kelly (43) noch kein Jahr alt und ihre jüngste Schwester Maite Kelly (45) war nicht einmal drei. Laut der Zeitschrift «Die Aktuelle» lebt Caroline Kelly seitdem in Massachusetts und arbeitete dort als Krankenschwester.

40 Jahre nach ihrem Ausstieg kam es zur Reunion

Heute ist Caroline im Ruhestand, lebt allein und findet Gesellschaft in ihrem Glauben und ihren Katzen. Trotz ihrer grossen Familie hat sie selbst keine Kinder. Die Musik hat sie jedoch nie völlig aufgegeben, und auch der Kontakt zu ihrer Familie ging nicht verloren.

2022, 40 Jahre nach ihrem Ausstieg, kam es zu einem seltenen öffentlichen Auftritt: Ihre Geschwister Joey (52), Patricia (55), Kathy (61), Jimmy (53) und Paul Kelly (60) nahmen an der RTLZWEI-Sendung «The Kelly Family – Die Reise geht weiter» teil, bei der sie in einem restaurierten Kelly-Bus die Orte und Menschen ihrer Kindheit besuchten – oder besucht wurden. In Rom stiess Caroline Kelly zu ihren Geschwistern und sang mit ihnen vor der spanischen Treppe. Joey Kelly zeigte sich begeistert über dieses Wiedersehen: «Dieses Gefühl von ‹Wir› als Geschwister kam wieder».

