Maite Kelly fühlte sich als «schwarzes Schaf» in ihrer Familie

1/5 Maite Kelly verfolgt mittlerweile eine Solokarriere. Foto: Jens Hocher

Auf einen Blick Maite Kelly sieht sich als Aussenseiterin in ihrer berühmten Familie

Sie fühlte sich unverstanden, passte sich aber an die Familiendynamik an

Seit 2007 hat Kelly sechs Solo-Alben veröffentlicht und Fernseh-Auftritte absolviert

SpotOn Die People-Agentur

Maite Kelly (44) sieht sich selbst als Aussenseiterin in ihrer berühmten Familie. Die Sängerin, die schon in jungen Jahren mit der Kelly Family berühmt wurde, erzählt in einem neuen Interview mit «Bild»: «Ich war schon als Kind das schwarze Schaf in der Familie.»

Weiter berichtet Maite Kelly von der Familiendynamik aus ihrer Sicht: «Ich konnte nicht wirklich andocken bei meinen Geschwistern. Ich tanzte anders, ich schrieb anders, ich hatte auf alles einen anderen Blickwinkel.» Leicht war dieser Umstand offenbar nicht für die Musikerin: «Es ist nie einfach, sich unverstanden zu fühlen. Ich habe mich eingefügt.»

Maite Kelly: «Ruhm und Geld sind gefährliche Drogen»

Auch die Hoch-Zeit der Kelly Family hat Maite Kelly nicht nur in guter Erinnerung. «Ich habe da auch in meiner Familie Höhenflüge gesehen. Ruhm und Geld sind gefährliche Drogen und manche können damit nicht umgehen.» Auch mit dem Erfolg ging die damals 16-Jährige anders um: «Ich hatte damals immer die Schürze an, war am Kochen und am Putzen. Weil ich wusste, das alles wird wieder vorbeigehen. Und die Zeiten des Misserfolgs sind länger als die übererfolgreichen.»

Für ihren 2002 verstorbenen Vater Dan Kelly findet die Tochter aber auch heute noch liebevolle Worte. «Wenn du als Mädchen wie ich einen Vater hattest, der dir beigebracht hat, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, dann hast du eine Immunität fürs Leben.»

Solokarriere seit 2007

Mittlerweile macht Maite Kelly solo Musik. Seit 2007 hat sie sechs Solo-Alben herausgebracht, wobei ihr grösster Erfolg die Single «Warum hast du nicht nein gesagt» mit Roland Kaiser (72) war. Zudem ist Kelly oft im deutschen Fernsehen zu sehen, unter anderem auf dem Parkett von «Let's Dance» 2011 oder in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» 2021.