Darum verzichtet Helene Fischer auf Beauty-Eingriffe

Helene Fischer ist kein Fan von Botox und Fillern, wie sie in ihrem Interview erzählt. Die Schlagersängerin ist nicht die Einzige, die auf einen natürlichen Look setzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer (41) betont ihre Natürlichkeit und lehnt übertriebene Beauty-Eingriffe ab

2026 gibt sie ein Bühnen-Comeback, inklusive Auftritt im Letzigrund Zürich

Beatrice Egli und weitere Stars feiern ebenfalls den natürlichen Look War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Helene Fischer (41) zählt seit Jahren zu den bekanntesten Sängerinnen Deutschlands. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen setzt die Sängerin bewusst auf Natürlichkeit. Im Interview mit «Gala» distanziert sich Fischer von übertriebenen Schönheitseingriffen. «Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim», erklärt sie und fügt an: «Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht.»

Ein natürliches Gesicht sei wichtig, um ihre Authentizität zu bewahren. «Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren», erklärt Fischer. Ihre Verbindung zum Publikum lebe von der echten Darstellung ihrer Gefühle, was in ihren Live-Auftritten besonders spürbar wird.

Im Sommer 2026 feiert Fischer ihr Bühnen-Comeback und freut sich schon darauf, die Energie mit ihren Fans zu teilen. «Nach dieser stillen und leisen Zeit endlich wieder laut sein zu dürfen, mich mit meinem Publikum zu vereinen und diese Energie zu teilen, fühlt sich schon jetzt grossartig an. Ich spüre schon den neuen Vibe», sagt sie voller Vorfreude. Am 14. Juli 2026 wird die Schlager-Queen im Stadion Letzigrund in Zürich auftreten.

Auch andere Stars setzen auf Natürlichkeit

Mit ihrer Einstellung, was das Aussehen angeht, ist Helene Fischer nicht allein. Besonders in der Schlagerwelt gibt es diverse Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die mit einem natürlichen Look beim Publikum glänzen. Einige Beispiele sind die Schweizer Stars Beatrice Egli (37), Linda Fäh (38) oder Vincent Gross (29). Besonders Egli zeigt sich auf Social Media oft komplett ungeschminkt.

0:15 «Was gefällt euch besser?»: Beatrice Egli zeigt sich ungeschminkt