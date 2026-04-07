An diesen Konzerthighlights kannst du noch dabei sein

Darum gehts
- Hecht, Lewis Capaldi und Helene Fischer spielen 2026 Konzerte in der Schweiz
- Hecht tritt in den drei grössten Hallen der Schweiz auf
- Tickets für Olivia Dean und Linkin Park bereits ausverkauft
Auf dem Tourplan vieler grosser Namen fehlt die Schweiz zunehmend. Die Angleichung der Ticketpreise im Ausland macht die Schweiz für viele Topstars wie Harry Styles (32) und Lady Gaga (40) nicht mehr attraktiv. Trotzdem müssen Musikfans heuer nicht auf Highlights verzichten. Blick listet die vielversprechendsten Auftritte und Konzerte auf, für die du hierzulande noch Tickets findest.
Mai: Hecht in den drei grössten Hallen der Schweiz
Die Erfolgssträhne der Luzerner Band Hecht nimmt kein Ende. Nachdem sie schon zweimal das Hallenstadion Zürich ausverkauft und vergangenes Jahr mit «Mon Amour» den erfolgreichsten Schweizer Titel geliefert haben, stehen jetzt Auftritte in den drei grössten Hallen der Schweiz an. Am 9. Mai spielen Hecht in der Basler St. Jakobshalle, am 16. Mai in der Festhalle Bern und am 30. Mai im Hallenstadion Zürich. Danach folgen vereinzelte Festivaltermine, unter anderem am Open Air St. Gallen, am Openair Gampel und an den Summerdays in Arbon.
Juli: Lewis Capaldi an diversen Festivals
2023 kündigte der britische Popstar Lewis Capaldi (29, «Someone You Loved») eine Pause zugunsten seiner mentalen Gesundheit an, 2025 meldete er sich wieder zurück. Nun spielt er heuer nicht nur zweimal im Londoner Hyde Park vor je 65'000 Menschen, auch Schweizer können den beliebten Sänger wieder erleben. Am 14. Juli ist er am Montreux Jazz Festival und einen Tag später am Moon & Stars in Locarno zu sehen. Der Auftritt am Stars in Town in Schaffhausen vom 30. Juli ist bereits ausverkauft.
Juli: Helene Fischer im Stadion Letzigrund Zürich
20 Jahre Karriere feiert Helene Fischer (41) dieses Jahr im Stadion Letzigrund Zürich – mit einer grossen Produktion inklusive 360-Grad-Bühne. Zu hören gibt es da sowohl ihre frühen Schlagerhits als ihre neusten Popsongs. Gegenüber Blick bestätigte sie im Februar: «Ja, es wird bei meinen kommenden Konzerten auch neue Musik zu hören geben. Ich kann noch nicht genau sagen, wie viele Songs es werden. Ob einer oder gar mehrere. Aber es wird definitiv neue Musik geben.»
August: Sombr am Openair Gampel
Der New Yorker Musiker Sombr (20) trat im Februar noch in The Hall in Dübendorf ZH auf, nun folgt sein Headliner-Abend am Openair Gampel im Wallis. Der Musiker feiert aktuell mit seinem zweiten Album «I Barely Know Her» und den Songs «12 to 12» und «Back to Friends» weltweit Erfolge. Mit seinem Indie-Rock und Alternative-Pop erlangte er auf Tiktok Bekanntheit und gilt jetzt mit Millionen monatlichen Hörern auf Spotify als eine der grossen Stimmen der Generation Z.
September: Pussycat Dolls im Hallenstadion Zürich
Als sechsköpfige Gruppe wurden die Pussycat Dolls in den Nullerjahren weltweit bekannt, Hits wie «Don't Cha», «Buttons», «Jai Ho! (You Are My Destiny)» und «When I Grow Up» liefen damals nicht nur im Radio rauf und runter. Nun meldet sich Frontfrau Nicole Scherzinger (47) mit der Musikgruppe zurück, allerdings im Trio. Nur Kimberly Wyatt (44) und Ashley Roberts (44) sind bei der Truppe mit noch dabei. Immerhin: Mit dem kürzlich veröffentlichten Lied «Club Song» liefern die US-Sängerinnen einen ersten Vorgeschmack auf das, was Fans im Hallenstadion erwarten wird.
Oktober: Beatrice Egli im Hallenstadion Zürich
Grosse Ehre für Beatrice Egli (37): Als erste Schweizer Künstlerin wird sie im Oktober im Hallenstadion Zürich ein eigenes Konzert geben. Dafür kündigt sie viele Gäste an: «Es wird eins der aussergewöhnlichsten Konzerte meines Lebens. Die grösste Party, die wir jemals in meiner Heimat gefeiert haben», sagte sie im November zu Blick. «Für meine Schweizer Fans haben wir etwas ganz Besonderes ausgedacht, was dieses Heimspiel unvergesslich macht. Seid gespannt!»
Dezember: Bligg im Hallenstadion Zürich
Heuer gibt es nur wenige Livetermine von Bligg (49). Der für ihn wohl wichtigste ist der 3. Dezember im Hallenstadion Zürich. Dann lädt er zur grossen Jubiläumsshow zu 30 Jahren Karriere (und, auch wenn ers nicht gern hört: zum 50. Geburtstag). Gefeiert werden soll mit vielen Überraschungsgästen, danach zieht sich der Mundart-Star für unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.
Hier gibts leider keine Tickets mehr
Viele der Konzerthighlights des Jahres sind bereits ausverkauft. Darunter der Auftritt der britischen Senkrechtstarterin Olivia Dean (27) am 20. Mai im Hallenstadion Zürich, der US-Rockband Linkin Park im Stadion Letzigrund am 30. Juni, der Abend mit der Britin Raye (28) am 3. Juli am Montreux Jazz Festival und der Auftritt von US-Superstar Katy Perry (41) am Paléo-Festival in Nyon. Auch für das Konzert der US-Hitmaschine Pitbull (45) am 12. November im Hallenstadion Zürich hats bereits jetzt keine Tickets mehr.