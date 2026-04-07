Während die Schweiz aktuell bei einigen Stars auf dem Tourplan fehlt, gibt es für dieses Jahr doch einige Highlights auf dem hiesigen Eventkalender. Blick zeigt dir, wo du noch dabei sein kannst.

An diesen Konzerthighlights kannst du noch dabei sein

An diesen Konzerthighlights kannst du noch dabei sein

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hecht, Lewis Capaldi und Helene Fischer spielen 2026 Konzerte in der Schweiz

Hecht tritt in den drei grössten Hallen der Schweiz auf

Tickets für Olivia Dean und Linkin Park bereits ausverkauft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Auf dem Tourplan vieler grosser Namen fehlt die Schweiz zunehmend. Die Angleichung der Ticketpreise im Ausland macht die Schweiz für viele Topstars wie Harry Styles (32) und Lady Gaga (40) nicht mehr attraktiv. Trotzdem müssen Musikfans heuer nicht auf Highlights verzichten. Blick listet die vielversprechendsten Auftritte und Konzerte auf, für die du hierzulande noch Tickets findest.

Mai: Hecht in den drei grössten Hallen der Schweiz

Die Erfolgssträhne der Luzerner Band Hecht nimmt kein Ende. Nachdem sie schon zweimal das Hallenstadion Zürich ausverkauft und vergangenes Jahr mit «Mon Amour» den erfolgreichsten Schweizer Titel geliefert haben, stehen jetzt Auftritte in den drei grössten Hallen der Schweiz an. Am 9. Mai spielen Hecht in der Basler St. Jakobshalle, am 16. Mai in der Festhalle Bern und am 30. Mai im Hallenstadion Zürich. Danach folgen vereinzelte Festivaltermine, unter anderem am Open Air St. Gallen, am Openair Gampel und an den Summerdays in Arbon.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juli: Lewis Capaldi an diversen Festivals

2023 kündigte der britische Popstar Lewis Capaldi (29, «Someone You Loved») eine Pause zugunsten seiner mentalen Gesundheit an, 2025 meldete er sich wieder zurück. Nun spielt er heuer nicht nur zweimal im Londoner Hyde Park vor je 65'000 Menschen, auch Schweizer können den beliebten Sänger wieder erleben. Am 14. Juli ist er am Montreux Jazz Festival und einen Tag später am Moon & Stars in Locarno zu sehen. Der Auftritt am Stars in Town in Schaffhausen vom 30. Juli ist bereits ausverkauft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

14 Juli: Helene Fischer im Stadion Letzigrund Zürich

20 Jahre Karriere feiert Helene Fischer (41) dieses Jahr im Stadion Letzigrund Zürich – mit einer grossen Produktion inklusive 360-Grad-Bühne. Zu hören gibt es da sowohl ihre frühen Schlagerhits als ihre neusten Popsongs. Gegenüber Blick bestätigte sie im Februar: «Ja, es wird bei meinen kommenden Konzerten auch neue Musik zu hören geben. Ich kann noch nicht genau sagen, wie viele Songs es werden. Ob einer oder gar mehrere. Aber es wird definitiv neue Musik geben.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

20 August: Sombr am Openair Gampel

Der New Yorker Musiker Sombr (20) trat im Februar noch in The Hall in Dübendorf ZH auf, nun folgt sein Headliner-Abend am Openair Gampel im Wallis. Der Musiker feiert aktuell mit seinem zweiten Album «I Barely Know Her» und den Songs «12 to 12» und «Back to Friends» weltweit Erfolge. Mit seinem Indie-Rock und Alternative-Pop erlangte er auf Tiktok Bekanntheit und gilt jetzt mit Millionen monatlichen Hörern auf Spotify als eine der grossen Stimmen der Generation Z.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

23 September: Pussycat Dolls im Hallenstadion Zürich

Als sechsköpfige Gruppe wurden die Pussycat Dolls in den Nullerjahren weltweit bekannt, Hits wie «Don't Cha», «Buttons», «Jai Ho! (You Are My Destiny)» und «When I Grow Up» liefen damals nicht nur im Radio rauf und runter. Nun meldet sich Frontfrau Nicole Scherzinger (47) mit der Musikgruppe zurück, allerdings im Trio. Nur Kimberly Wyatt (44) und Ashley Roberts (44) sind bei der Truppe mit noch dabei. Immerhin: Mit dem kürzlich veröffentlichten Lied «Club Song» liefern die US-Sängerinnen einen ersten Vorgeschmack auf das, was Fans im Hallenstadion erwarten wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

10 Oktober: Beatrice Egli im Hallenstadion Zürich

Grosse Ehre für Beatrice Egli (37): Als erste Schweizer Künstlerin wird sie im Oktober im Hallenstadion Zürich ein eigenes Konzert geben. Dafür kündigt sie viele Gäste an: «Es wird eins der aussergewöhnlichsten Konzerte meines Lebens. Die grösste Party, die wir jemals in meiner Heimat gefeiert haben», sagte sie im November zu Blick. «Für meine Schweizer Fans haben wir etwas ganz Besonderes ausgedacht, was dieses Heimspiel unvergesslich macht. Seid gespannt!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

3 Dezember: Bligg im Hallenstadion Zürich

Heuer gibt es nur wenige Livetermine von Bligg (49). Der für ihn wohl wichtigste ist der 3. Dezember im Hallenstadion Zürich. Dann lädt er zur grossen Jubiläumsshow zu 30 Jahren Karriere (und, auch wenn ers nicht gern hört: zum 50. Geburtstag). Gefeiert werden soll mit vielen Überraschungsgästen, danach zieht sich der Mundart-Star für unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hier gibts leider keine Tickets mehr

Viele der Konzerthighlights des Jahres sind bereits ausverkauft. Darunter der Auftritt der britischen Senkrechtstarterin Olivia Dean (27) am 20. Mai im Hallenstadion Zürich, der US-Rockband Linkin Park im Stadion Letzigrund am 30. Juni, der Abend mit der Britin Raye (28) am 3. Juli am Montreux Jazz Festival und der Auftritt von US-Superstar Katy Perry (41) am Paléo-Festival in Nyon. Auch für das Konzert der US-Hitmaschine Pitbull (45) am 12. November im Hallenstadion Zürich hats bereits jetzt keine Tickets mehr.