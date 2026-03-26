Rosalía bricht Konzert in Mailand ab

Die spanische Sängerin Rosalía brach am Mittwoch ihr Konzert im Mailänder Forum Assago ab. Nach zehn Songs und zwei Akten verliess sie die Bühne unter dem Applaus des Publikums.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rosalía brach am 25. März 2026 ihr Konzert in Mailand ab

Lebensmittelvergiftung zwang sie, nach zehn Songs die Bühne zu verlassen

Rund 12'000 Zuschauer erlebten ihren Auftritt trotz Abbruch als unvergesslich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Am Mittwoch musste die spanische Sängerin Rosalía (33) ihr Konzert im Forum Assago in Mailand vorzeitig abbrechen. Den Grund gibt sie noch während des Konzertes selbst bekannt: «Ich hatte eine schwere Lebensmittelvergiftung und habe versucht, bis zum Schluss durchzuhalten, aber mir geht es extrem schlecht. Ich muss mich da draussen übergeben und ich möchte wirklich die beste Show abliefern und gebe mein Bestes.»

Sie werde versuchen, weiterzumachen, solange es gehe, könne aber nicht ausschliessen, doch noch abzubrechen, wenn es der Schmerzen wegen nicht anders gehe. Schlussendlich musste sie sich von der Lebensmittelvergiftung geschlagen geben.

Trotzdem Unterstützung vom Publikum

Erste Anzeichen von Unwohlsein zeigte die Sängerin nach den ersten zwei Akten und insgesamt zehn Songs. Trotz eines kraftvollen Beginns mit Hits wie «Divinize», «Mio Cristo Piange Diamanti» und «Berghain» verlor Rosalía gegen 22 Uhr während «De Madrugá» spürbar an Energie und hustete mehrmals, berichtet rainews.it.

Der Versuch, das Konzert fortzusetzen, scheiterte: Nach einer kurzen Pause kehrte Rosalía auf die Bühne zurück, sichtlich angeschlagen, und entschuldigte sich beim Publikum. Die Zuschauer reagierten mit Applaus und unterstützten die sichtlich enttäuschte Sängerin.

Im Rahmen ihrer Lux-Tour – angelehnt an den Namen ihres aktuellen Albums – machte die Spanierin am 22. März auch im Hallenstadion in Zürich Halt und begeisterte dort die Massen. Wie ihr das genau gelingt und weshalb sie weltweit derart so gefeiert wird, das gibt es hier nachzulesen.