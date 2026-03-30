Céline Dion feiert Mega-Comeback in Paris!

Nach mehreren Jahren abseits der Bühne kündigt der kanadische Superstar Céline Dion jetzt seine Rückkehr an. Bereits diesen Herbst will die Sängerin für zehn Konzerte in der Paris La Défense Arena auftreten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion kündigt Konzertreihe in Paris ab September 2026 an

Die Sängerin kämpfte seit 2022 mit dem Stiff-Person-Syndrom

Zehn Auftritte geplant War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Céline Dion (58) kehrt auf die Bühne zurück. In einer Videobotschaft, die am Montagabend unter dem Pariser Eiffelturm ausgestrahlt wurde, kündigte die Sängerin eine Konzertreihe in der französischen Hauptstadt an. Geplant sind zehn Auftritte zwischen dem 12. September und dem 14. Oktober 2026 in der Paris La Défense Arena.

Die Konzerte markieren Dions erstes längeres Bühnen-Engagement seit ihren gesundheitlichen Problemen. Ab 2020 sagte sie mehrere Tourneen und Auftritte ab.

«Mir geht es gut, ich bin stark»

In ihrer Botschaft bedankt sich Dion ausführlich bei ihren Fans. «In den letzten Jahren habe ich jeden Tag eure Gebete und eure Unterstützung, eure Freundlichkeit und Liebe gespürt», sagte sie. Diese Unterstützung habe ihr «auf eine Weise geholfen, die ich gar nicht in Worte fassen kann». Weiter sagt die Sängerin: «Ich bin wirklich glücklich, eure Unterstützung zu haben.»

Besonders emotional wird Dion, als sie ihre Rückkehr ankündigt. «Dieses Jahr bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens», schwärmt sie. «Ich bekomme die Chance, euch zu sehen und ab September wieder für euch in Paris aufzutreten.» Zu ihrem Gesundheitszustand erklärt sie: «Mir geht es gut, ich bin stark, ich bin voller Vorfreude, natürlich auch ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen dankbar.» Abschliessend richtet sie noch eine Botschaft an ihre Fans: «Ich liebe euch alle, und wir sehen uns bald.»

Die Konzertreihe trägt den Titel «Céline Dion Paris 2026». Laut Veranstaltern will Dion dabei ihre bekanntesten Songs auf Französisch und Englisch präsentieren. Die Produktion entsteht unter der Leitung des kanadischen Showdesigners Willo Perron.

Beinahe wäre sie am ESC in Basel aufgetreten

Céline Dion machte ihre Erkrankung, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, 2022 öffentlich. Die Krankheit führt zu starker Muskelsteifheit und Bewegungseinschränkungen. Dion schilderte, dass Krämpfe im Hals, in den Rippen oder in den Händen auftreten können. Teilweise waren die Muskelkrämpfe so stark, dass sie sogar Rippenbrüche erlitten habe. Wegen der Erkrankung musste sie mehrere Tourneen absagen und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Auch rund um den Eurovision Song Contest 2025 in Basel war lange unklar, ob Dion auftreten würde. Die Sängerin, die 1988 mit «Ne partez pas sans moi» für die Schweiz gewann, meldete sich schliesslich nur per Videobotschaft. Damals sagte sie: «Ich würde nichts lieber tun, als bei euch in Basel zu sein.» Später wurde bekannt, dass ein geplanter Auftritt offenbar kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen scheiterte.

Der sogenannte Artist-Vorverkauf beginnt am 7. April um 10.00 Uhr, hierfür ist eine Registrierung bis 2. April um 19.00 Uhr auf www.celinedion.com erforderlich. Der allgemeine Ticketverkauf startet am 10. April um 10.00 Uhr.