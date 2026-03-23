Geheimnisvolle Plakate in Paris und ein rätselhafter Instagram-Post sorgen für Aufregung: Plant Céline Dion ein Comeback? Laut Berichten könnte die Sängerin im Herbst in der Paris La Défense Arena auftreten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Céline Dion heizt Gerüchte um Comeback mit Paris-Postings und Plakaten an

Geplante Konzertreihe im Herbst: Acht Shows in Arena Paris La Défense

Seit 2022 kaum Auftritte wegen Stiff-Person-Syndrom, letztes Konzert 2024 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Plant Céline Dion (57) ihr Bühnen-Comeback? Seit Montag, 23. März, brodelt die Gerüchteküche: In Paris sind mysteriöse Plakate aufgetaucht, die Songtitel wie «Pour que tu m’aimes encore» und «My Heart Will Go On» zeigen – ikonische Hits der kanadischen Sängerin. Gleichzeitig heizt Dion selbst die Spekulationen an. Auf Instagram postete die 57-Jährige Fotos aus Paris und schrieb dazu: «Je sais pas comment te dire» (Ich weiss nicht, wie ich es dir sagen soll).

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Bereits zuvor hatte die kanadische Zeitung «La Presse» berichtet, dass Dion im Herbst eine Konzertreihe in der Arena Paris La Défense planen soll. Zwischen September und Oktober seien acht Auftritte geplant, jeweils zwei pro Woche. Die Arena hat derzeit keine Einträge für den Zeitraum nach dem 5. Juli bis Ende Oktober – ein Hinweis darauf, dass die Termine reserviert sein könnten.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Für die Fans wäre ein Comeback ein kleines Wunder. Seit ihrer Diagnose mit dem seltenen und unheilbaren Stiff-Person-Syndrom im Jahr 2022, das zu schmerzhaften Muskelkrämpfen führt, hat Dion nur zweimal öffentlich gesungen. Ihre letzte Performance war 2024 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris.

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Dions geplante Welttournee «Courage» wurde 2020 wegen der Pandemie abgebrochen und konnte seither nicht fortgesetzt werden. Bei dem ESC 2025 wurde bis zum letzten Moment gerätselt, ob Dion in Basel ihren Siegersong von 1988 zum Besten geben wird. Schlussendlich wandte sie sich allerdings mit einer Videobotschaft an die Fans, zum erhofften Auftritt ist es nicht gekommen.

Ob die Plakate ein Hinweis auf ein Comeback oder eine nostalgische Hommage sind, bleibt vorerst unklar. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.