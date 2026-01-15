Darum gehts Céline Dion zeigt ihre Handtasche in viralem Instagram-Video mit 13 Millionen Views

Kuriositäten wie Mikrofon und Schnurtelefon sorgen für grosse Beliebtheit

Ihre humorvollen Videos erzielen zweistellige Millionenreichweiten auf Instagram und Shows

Saskia Schär Redaktorin People

Céline Dion (57) räumt den Inhalt ihrer Handtasche aus – und über 15 Millionen Personen wollen das sehen. So viele Views hat ihr am Dienstag hochgeladenes Video bereits jetzt, was es zu einem ihrer erfolgreichsten auf ihrem Instagram-Kanal macht.

Was fördert sie zutage und weshalb haben die User so Freude an dem Video? Genau das schauen wir uns nun an.

«Ich lebe in Vegas – es ist heiss», begründet Dion ihren ersten Gegenstand in der Handtasche, einen Fächer. Weiter finden sich Hundefutter, Kaugummis, Desinfektionsmittel, Handcreme (Byredo Blanche, für all jene, die zumindest an den Händen wie Dion riechen wollen) und ein Lippenstift in ihrem Beutel. So weit, so gut, so gewöhnlich. Das ändert sich in dem Moment, als die Sängerin ein Mikrofon aus ihrer Tasche zieht und damit eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens hören lässt. Dieses trage sie für den Fall mit sich, dass jemand sie fragt, ob sie Happy Birthday singen könne, witzelt Dion.

Unter den Kuriositäten in ihrer Handtasche lässt sich zudem ein VIP-Badge finden. «Es kostet viel Courage [Mut auf Deutsch, sowie der Name ihrer Tour und ihres Albums, Anm. d. Red.] den eigenen VIP-Badge mit sich herumzutragen. Aber wenn ich Dinge kaufe, fragen mich die Leute: ‹Bist es wirklich du?›.» Sollten die Fans es ihr trotz VIP-Pass nicht glauben, dann greife sie zu einem anderen Objekt in ihrer Handtasche: einem alten Schnurtelefon. Damit rufe sie dann bei der Polizei an, um nach Hilfe zu verlangen und den Fragesteller verhaften zu lassen.

«So viel Persönlichkeit. Ich liebe es»

Letzterer Punkt mit dem Schnurtelefon demonstriert, weshalb die Fans so Freude an dem Video haben: Céline Dions Humor. Denn natürlich trägt sie im Alltag kein altes Telefon mit sich herum und auch das mit dem Mikrofon ist fraglich. Doch sie zeigt mit den kuriosen Gegenständen ihre lustige und lockere Art. Das gefällt. «So viel Persönlichkeit. Ich liebe es», «Comedy-Königin Céline», «Endlich erzählst du mehr über dein Leben. Ich bin dabei! Ich liebe es.» oder auch «Sie ist zum Totlachen! Man muss sie einfach lieben. Gott segne dich» sind Kommentare, die unter dem Video zu finden sind.

Dass die Fans Gefallen an der humorvollen Seite der Sängerin finden, bestätigt sich auch beim Blick auf ihre anderen Videos, die Views im zweistelligen Millionenbereich erhalten haben. So wäre da zum einen ein Clip aus der Jimmy-Fallon-Show, in dem Dion Rihannas «Work» mit dem Text des Kinderliedes «Row, Row, Row your Boat» singt. Ein ebenfalls sehr erfolgreicher Clip zeigt die Sängerin im digitalen Kampf mit dem Sprachassistenten Siri, der ihren Musikwunsch erst nach dem dritten Versuch und mit einem falschen Akzent versteht. Nahbar und humorvoll, das gefällt.