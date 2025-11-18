Claire Danes schämte sich für Schwangerschaft mit 44 Jahren

Claire Danes ist vor zwei Jahren zum dritten Mal Mutter geworden. Die späte Schwangerschaft war nicht geplant. Und wie die Schauspielerin nun verriet, habe sie sogar eine «komische Scham» deshalb empfunden.

Schauspielerin Claire Danes (46) hat sich geschämt, als sie im Alter von 44 Jahren noch einmal schwanger wurde. Das erzählte der Serienstar in einer am Montag erschienenen Folge des «Smartless»-Podcasts mit Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett.

Mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (50), den sie im Jahr 2009 heiratete, hat Danes die Söhne Cyrus (12) und Rowan (7) sowie eine 2023 geborene Tochter, deren Namen das Paar nicht öffentlich bekannt gegeben hat. «Ich war so alt, als das passierte. Ich war 44», sagte Danes und gab zu, dass sie «nicht gedacht hätte, dass es möglich sei», in diesem Alter noch schwanger zu werden. Sie und ihr Mann hätten auch gar nicht mehr geplant, ein weiteres Kind zu bekommen.

«Ich hatte das überhaupt nicht vorhergesehen. Und es war seltsam. Plötzlich fühlte ich mich irgendwie komisch beschämt», sagte sie. «Ich war unartig. Ich war beim Geschlechtsverkehr erwischt worden, nachdem ich es nicht mehr durfte. Nein, es war seltsam, und es war, als hätte ich eine Grenze erreicht, deren ich mir nicht ganz bewusst gewesen war – als ob ich die Grenzen ein wenig überschritten hätte.»

Glücklich über eine Tochter

Das Babygeschlecht sei dann eine weitere Überraschung gewesen. Da sie bereits zwei Jungen hatte, war sie überzeugt, wieder einen Sohn zu bekommen. «Ich hatte wirklich, wirklich Glück. Meine Frauenärztin meinte: ‹Sie wissen, dass Sie wieder einen Jungen bekommen.› Aber nein!», sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich «sehr gefreut» hätte, noch einen Jungen zu bekommen, aber letztendlich sei sie «noch glücklicher» darüber, eine Tochter in der Familie zu haben. Mit Blick auf die Altersspanne ihrer Kinder erklärte sie: «Es ist verrückt. Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind.»

Im Club der Ü40-Mütter ist sie in guter Gesellschaft

Stars, die im Alter von über 40 Jahren Mutter wurden, sind derweil gar nicht mal so selten. So bekamen nicht nur Uma Thurman (55), Halle Berry (59), Salma Hayek (59) und Nicole Kidman (58) mit 41 Jahren ein Kind, sondern auch Kim Basinger (71). Mariah Carey (56) wurde im Alter von 42 Jahren gar Mutter von Zwillingen. Über doppelten Nachwuchs über 40 durften sich auch Céline Dion (57) und Marcia Cross (63) freuen. Dion war bei der Geburt ihrer Jungs Nelson und Eddy (beide 15) 42 Jahre alt, «Desperate Housewives»-Star Cross gebar ihre Zwillingsmädchen Eden und Savannah (beide 18) mit 44 Jahren.

Brigitte Nielsen (62) war gar 54 Jahre alt, als sie nach vier Jungs auch noch ein Mädchen zur Welt brachte. Die italienische Sängerin Gianna Nannini (71) gebar im selben Alter ein Kind, für sie war es das Erste. Soraya Lewe-Tacke (67), die Mutter von Sarah Connor (45), Lulu Lewe (33) und Anna-Maria Ferchichi (44) sorgte für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie mit 50 Jahren Kinder Nummer sieben und acht zur Welt brachte. Die Zwillinge Lex und Mick (beide 17) sind somit jünger als ihr Neffe Montry (22), der älteste Sohn von Anna-Maria Ferchichi.