Darum gehts
- Ex-«Bachelor» Janosch Nietlispach und Alina begrüssen zweites Kind
- Tochter wurde am gleichen Tag wie Sohn Sunny geboren
- Paar heiratete drei Monate nach Schwangerschaftsverkündung, plant grosse Feier auf Ibiza
Schöne Nachrichten aus dem Hause Nietlispach: Der Ex-«Bachelor» Janosch (36) und seine Alina (31) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. «Zwei Kinder, ein Tag: 13. November», schreiben die beiden zu einem Reel auf Instagram und erklären auch gleich, was es mit ihrer Caption auf sich hat. «Wir dachten, es sei Zufall. Doch nein – scheinbar ist der Sunny-Geburtstag jetzt einfach Familiensache.» Die kleine Schwester von Sohn Sunny (2) ist demnach auf den Tag genau zwei Jahre nach ihm zur Welt gekommen.
Die überglücklichen Eltern teilen auch den Namen ihres zweiten Babys: Amy. «Gleich gross, fast gleich schwer und ebenso bezaubernd. Unser Doppelpack an diesem besonderen Datum ist komplett – und unser Herz voll.»
«Wer braucht schon Schlaf?»
In dem Instagram-Video geben die beiden eine Kurzzusammenfassung der Stunden vor und nach der Geburt. So ist zu sehen, wie sie im Auto sitzen, während Alina sagt «Die Fruchtblase ist geplatzt» und Janosch Nietlispach auf dem Fahrersitz laut lacht. Weiter ist dem Video zu entnehmen, dass Nietlispach das Durchtrennen der Nabelschnur selbst übernommen hat.
Alina ihrerseits gönnt sich nach den Geburtsstrapazen eine Stärkung, die verdächtig nach Beef-Tartar aussieht. Sohn Sunny durfte sein kleines Schwesterchen im Spital bereits kennenlernen und vorsichtig knuddeln. Gemäss dem Video sind die vier mittlerweile alle wieder zu Hause.
Über die erneute Schwangerschaft informierten die beiden am Muttertag im Mai auf Instagram. Damals fragten sie ironisch: «Wer braucht schon Schlaf?» Drei Monate nach der Schwangerschaftsverkündung gab sich das Paar am Zugersee das Jawort – genau fünf Jahre nach dem Kennenlernen. Im nächsten Jahr wird auf Ibiza noch eine grosse Hochzeitsfeier folgen.
