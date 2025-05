1/6 Die kleine Familie von Janosch Nietlispach wächst. Foto: Instagram/janoschnietlispach

Silja Anders

«Wer braucht schon Schlaf?» – unter anderem mit diesen Worten verkündete Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (36) am Muttertag, dass er und seine Verlobte Alina (30) ihr zweites Kind erwarten.

Sohn Sunny ist noch keine zwei Jahre alt – das dauert noch bis November. Und im Sommer steht die standesamtliche Trauung des Paares an. Gegenüber Blick verrät Nietlispach aber, dass er und Alina nicht wegen des zweiten Kindes genau in diesem Sommer heiraten.

Schwangerschaft zum Standesamt war nicht geplant

«Den Termin fürs Standesamt muss man schon ein Jahr im Voraus buchen. Dass Alina jetzt schwanger geworden ist, ist Zufall.» Geplant war der Nachwuchs trotzdem. «Wir freuen uns unglaublich, dass wir dieses Wunder nun ein zweites Mal erleben dürfen», so der Zuger. Er und seine Verlobte haben sich immer einen geringen Altersunterschied zwischen den Kindern gewünscht. «Zwischen Alina und ihrem Bruder liegen etwas weniger als zwei Jahre, zwischen meinem Bruder und mir genau zwei. Das fanden wir immer perfekt», sagt Nietlispach gegenüber Blick. So könne man auch direkt noch die alten Kleider von Sunny verwenden. Vor allem, weil der Stichtag vom neuen Nachwuchs auf den gleichen Zeitraum fällt wie der Geburtstag von Sunny. «Das zweite Kind wird ein November-Baby – wie Sunny!», verrät der Kickboxer begeistert. So geplant hätten sie das allerdings nicht. «Planen kann man das sowieso nie so genau», sagt Nietlispach.

Dass Alina nun beim Gang zum Standesamt schwanger ist, ist für beide kein Problem. «Wir gehen sowieso nur schön essen – ohne grosse Party –, und da Alina eh keinen Alkohol trinkt, wird sie dabei auch nicht eingeschränkt.» Zur grossen Feier auf Ibiza im nächsten Jahr könnten dann beide Kinder dabei sein, worauf sich das Paar schon sehr freut.

Er sieht dem zweiten Kind gelassen entgegen

Angst vor den berüchtigten «Zwei unter zwei» – also zwei Kinder unter zwei Jahren – hätten Janosch Nietlispach und Alina nicht. «Wir sind inzwischen schon so ein eingespieltes Team und haben so viele tolle Leute in unserem Umfeld, die uns unterstützen. Da machen wir uns überhaupt keine Sorgen», sagt der Ex-Bachelor selbstsicher. Ganz verstehe Sunny wahrscheinlich noch nicht, dass da in Mamas Bauch ein Geschwisterchen heranwächst. «Aber wir haben Bücher gekauft, die wir mit ihm anschauen, und er ist in letzter Zeit viel verschmuster und sehr auf seine Mama fixiert. Ich denke also schon, dass er merkt, dass sich da etwas verändert», sagt der Sportler.

Sunny ist nach wie vor nicht in der Kita. Ist das in näherer Zukunft geplant? «Nein», sagt Nietlispach. «Alina und ich sind beide selbständig, ich habe auch noch einen Papi-Tag. Wir sind sehr flexibel mit unserer Zeiteinteilung. Ausserdem haben sehr viele Freunde von uns auch Kinder, mit denen Sunny regelmässig spielen kann. Daher ist Kita sowohl von der Zeit her als auch für den sozialen Aspekt im Moment nicht nötig.»

Welches Geschlecht der neue Familiennachwuchs haben wird, verrät Nietlispach aber noch nicht. «Wir wissen es. Unsere Familien und Freunde wissen es. Aber verraten möchten wir es noch nicht. Hauptsache gesund – und das ist das Baby zum Glück!»