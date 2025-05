Am Muttertag verkündete Ex-Bachelor Janosch Nietlispach, dass sein Sohn Sunny ein grosser Bruder wird. Denn Nietlispachs Verlobte Alina ist erneut schwanger.

1/5 Janosch Nietlispach und seine Alina werden erneut Eltern – und Sohn Sunny zum grossen Bruder. Foto: Instagram/janoschnietlispach

Darum gehts Ex-Bachelor Janosch Nietlispach und Partnerin Alina erwarten zweites Kind

Hochzeit im Sommer auf Standesamt, grosse Party nächstes Jahr auf Ibiza

Sohn Sunny ist noch keine zwei Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Freudige Nachrichten im Hause von Janosch Nietlispach (36): Der Ex-Bachelor verkündete am Muttertag, dass er und Partnerin Alina (30) zum zweiten Mal Eltern werden.

«Level up: Zweifach-Eltern in 3 ... 2 ... 1 ... Heute feier ich die Frau, die das alles möglich macht», schreibt Nietlispach auf Instagram. Dazu gibt es ein Foto der glücklichen, noch dreiköpfigen Familie. Sohn Sunny ist noch keine zwei Jahre alt. Auf Instagram überschlagen sich die Glückwünsche in den Kommentaren. Freunde und Fans sind überglücklich für das Paar.

Schwanger bei der Hochzeit

Im Sommer wollen sich Janosch Nietlispach und seine Verlobte Alina das Ja-Wort auf dem Standesamt geben, nächstes Jahr soll dann die grosse Party auf Ibiza steigen, wie der Kickboxer gegenüber Blick verriet. Zum Zeitpunkt des Gesprächs verrät er allerdings noch nichts von Alinas Schwangerschaft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aber schon da war klar: Sunny soll kein Einzelkind bleiben. «Die Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wir waren uns schon von Anfang an einig, gerne mehr Kinder als nur eins zu haben. Als Sunny zur Welt kam, war für uns auch klar, uns erstmal nur auf ihn zu konzentrieren und sicher kein zweites Kind zu haben, bevor er zwei ist», erklärte der Zuger damals.

Auch Alina verkündete die Nachrichten auf ihrem Instagram und schreibt: «An diesem besonderen Muttertag teilen wir unser grösstes Glück mit euch: Unsere Familie wächst. Bald dürfen wir ein weiteres kleines Wunder in unseren Armen halten. Wir sind unendlich dankbar.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wer braucht schon Schlaf?»

Wann genau der neue Nachwuchs kommt, ist noch nicht klar. Auf Instagram schreibt Nietlispach aber zu dem Post auch: «Wer braucht schon Schlaf?». Denn jetzt, wo Sunny wohl langsam besser durchschläft, geht das Ganze für das Paar also bald von vorne los. Und so ist nicht nur Sunny bei der Hochzeit von Janosch und Alina im Sommer dabei, sondern auch der weitere Nachwuchs – wenn vorerst auch nur in Alinas Bauch.