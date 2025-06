Janosch Nietlispach verrät das Geschlecht vom zweiten Baby

1/7 Janosch Nietlispach und seine Verlobte Alina erwarten ein zweites Kind. Foto: Instagram

Darum gehts Janosch Nietlispach und Alina erwarten ihr zweites Kind, ein Mädchen

Geschlecht auf Ibiza enthüllt, Sohn Sunny wird behutsam vorbereitet

Geburtstermin November 2025, gleicher Monat wie Sunnys Geburtstag

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Es war Muttertag 2025 als Influencer und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (36) und seine Verlobte Alina (30) die Welt wissen liessen, dass ihr Sohn Sunny (1,5) ein Geschwisterchen bekommen wird. Die frohe Kunde kommentierte er auf Instagram mit «wer braucht schon Schlaf». Der Nachwuchs sei zwar geplant gewesen, dass er aber so schnell kommt, sei Zufall gewesen, sagt Janosch zu Blick. «Wir freuen uns unglaublich, dass wir dieses Wunder nun ein zweites Mal erleben dürfen», so der Zuger weiter. Das Geschlecht wollte Janosch damals noch nicht verraten – obwohl er damals schon wusste, was in Alinas Bauch heranwächst. Nun ist fertig mit Rätselraten, auf Ibiza lässt das Paar die Bombe platzen.

«Sunny bleibt der Prinz – aber jetzt kommt eine kleine Prinzessin dazu und wir freuen uns unglaublich», schreiben Janosch und Alina. Sie erwarten also ein Mädchen. Dazu stellt das glückliche Paar ein pinkes Herz, ob das ein Hinweis auf die Wandfarbe vom Kinderzimmer sein wird, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall zeigen sie sich bei der Enthüllung des Babygeschlechts überglücklich und freudestrahlend mit schönstem Blick auf die Insel Es Vedrà auf Ibiza.

Sohn Sunny merkt, dass sich etwas verändert

Söhnchen Sunny wird behutsam auf seine Schwester vorbereitet, auch wenn er in seinem Alter noch nicht ganz begreift, dass er bald nicht mehr das einzige Kind im Hause Nietlispach sein wird. «Wir haben Bücher gekauft, die wir mit ihm anschauen, und er ist in letzter Zeit viel verschmuster und sehr auf seine Mama fixiert. Ich denke also schon, dass er merkt, dass sich da etwas verändert», sagt Janosch.

Der Geburtstermin der «Prinzessin» ist auf November 2025 geplant, der Monat, in dem auch Sohn Sunny zur Welt kam. Wer weiss, vielleicht wird die Schwester sogar sein schönstes Geburtstagsgeschenk.