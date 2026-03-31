Das Montreux Jazz Festival feiert 2026 sein 60. Jubiläum mit der Wiedereröffnung des legendären Auditorium Stravinski. Raye eröffnet die neue Ära mit einer exklusiven Show und Überraschungsgästen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Montreux Jazz Festival feiert 60 Jahre mit neuem Auditorium Stravinski und besonderen Konzerten

Britische Sängerin Raye eröffnet renoviertes Auditorium mit einer massgeschneiderten Show

Lewis Capaldi, Pinkpantheress und Zara Larsson auf dem Line-up. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Das Montreux Jazz Festival geht dieses Jahr in die 60. Runde! Zum Jubiläum wird das legendäre Auditorium Stravinski nach einer zweijährigen Umbauphase wiedereröffnet, die Seebühne hat ausgedient. Für den Eröffnungsabend hat man sich etwas Besonderes überlegt.

Das erste Konzert im Auditorium Stravinski nach dem Umbau wird die britische Sängerin Raye (28) geben. Die Musikerin mit Schweizer und ghanaischen Wurzeln wird mit Überraschungsgästen den Abend unter dem Motto «This Stage May Contain Moments in Time» bestreiten. Ein besonderer Moment, sagt Festivalleiter Mathieu Jaton (50) im Gespräch mit Blick: «Sie stellt eine komplette Show eigens für Montreux zusammen. Das wird eine wunderschöne Feier», sagt er.

0:39 In Montreux 2024: Raye winkt ihrem Grosspapi im Publikum zu

«Raye ist unsere Muse»

Raye, die im Februar im ausverkauften Zürcher Hallenstadion auftrat, hat eine besondere Verbindung zum Montreux Jazz Festival. «Sie ist zu unserer Muse geworden», sagt Jaton. 2024 eröffnete sie einen Konzert-Abend vor Janelle Monáe (40), 2025 spielte sie zum ersten Mal als Headlinerin am Montreux Jazz. Nun darf sie die legendäre Konzerthalle neu eröffnen. «Sie versinnbildlicht, wofür das Montreux Jazz heute steht. Sie bewahrt die DNA des Jazz und der afroamerikanischen Musik, mit Inspirationen von Nina Simone und Aretha Franklin, und führt die Musik in die Zukunft. Mit Hip-Hop, elektronischen Beats und Pop.»

Doch nicht nur Raye ist ein Highlight des diesjährigen Line-Ups des Events. «Wir haben 40 Acts, die Schweiz-exklusiv bei uns spielen», sagt Jaton stolz. Während andere Festivals über die schlechte Verfügbarkeit grosser Namen klagen, spüre man das in Montreux nicht. «Ehrlicherweise geht es uns ganz gut. Bei uns sieht man grosse Headliner, die auf grossen europäischen Bühnen spielen, im intimeren Rahmen. Das macht mich stolz.»

Pinkpantheress, Zara Larsson für Generation Z, Lewis Capaldi, Jovanotti und Moby auch dabei

Die britische Pop-Sängerin Pinkpantheress (24), die gerade an der Spitze der globalen Billboard-Hitparade steht, spielt nur drei Mal in Europa, darunter einmal am Montreux Jazz. Und auch die Schwedin Zara Larsson wird mit ihrer Show den Weg an den Genfersee finden. Der Brite Lewis Capaldi (29) gibt wenige Tage, nachdem er im Londoner Hyde Park vor ausverkauftem Haus spielt, ein Konzert in Montreux. Der italienische Rockmusiker Jovanotti (59) kehrt nach 20 Jahren wieder ans legendäre Festival zurück, US-Musiker Moby (60) sogar nach 30. Auch die Montreux-Legenden Deep Purple stehen auf dem Line-Up der Jubiläumsausgabe.

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Jaton freut sich auf die neue Festival-Ära im Auditorium Stravinski. «Es stand nicht zur Debatte, die Seebühne zu lassen. Auch wenn ich froh bin, dass wir so gutes Feedback zu ihr bekamen», sagt er. «Wir haben das erlebt, und jetzt ist es vorbei. Und wer weiss, vielleicht gibt es in der Zukunft neue Experimente von uns.»

Tickets fürs Montreux Jazz Festival gibts ab 1. April 2026, 12 Uhr, unter www.montreuxjazzfestival.com.