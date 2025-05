Grace Jones kommt ans Montreux Jazz Festival

Grace Jones wird am Montreux Jazz Festival auftreten, nachdem der Rapper Laylow seine Tour abgesagt hat. Die jamaikanische Sängerin, bekannt für Hits wie «Slave to the Rhythm», wird am 12. Juli 2025 auf der Seebühne erwartet.

Grace Jones tritt zum vierten Mal in Montreux auf

Grace Jones (76) kommt nach Montreux ans Jazzfestival (4. - 19. Juli 2025). Die schillernde Sängerin aus Jamaika springt für den französischen Rapper Laylow (32) ein, der seine Tournee abgesagt hat.

«Avantgardistische Sängerin, Modeikone, Warhol-Muse und teuflisches Bond-Girl: Grace Jones' Leben ist ein Gesamtkunstwerk», schrieb das Montreux Jazz Festival am Dienstag in einer Mitteilung. Jones veröffentlichte 1977 ihr erstes Album. Mit Songs wie «Slave to the Rhythm» oder «Pull Up to the Bumper» machte sie sich international einen Namen.

Vierter Auftritt in Montreux

Die Sängerin, Schauspielerin und Performancekünstlerin ist bereits zum vierten Mal Gast in Montreux, letztmals vor acht Jahren. Am 12. Juli 2025 wird sie auf der Seebühne mit einem neuen Konzert erwartet.

Nachdem der franzöische Rapper Laylow vor einer Woche seine Tour abgesagt hatte – mit dem Argument, er wolle sich auf sein neues Album konzentrieren – , musste das Montreux Jazz Festival nach einer Alternative suchen. Doch die Verantwortlichen wollten Laylow nicht einfach ersetzen.

Gemeinsamer Abend mit Sängerin Yseult

Sie überdachten des Konzept des gesamten Konzertabends auf der Seebühne, an dem die französische Singer-Songwriterin Yseult auftritt, wie sie in ihrer Mitteilung schrieben. Nun vereine der Abend mit der 30-jährigen Yseult und der 70-jährigen Grace Jones zwei Generationen von Künstlerinnen mit derselben «Vorliebe für die Überschreitung von Codes und musikalischen Genres».