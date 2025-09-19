Sängerin Raye kommt ins Hallenstadion

Die britische Sängerin Raye kommt im Februar 2025 für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion. Die Grammy-nominierte Künstlerin wird von ihren Schwestern begleitet und präsentiert voraussichtlich neue Musik aus ihrem zweiten Album.

1/5 Sängerin Raye kommt im Februar für ein Konzert ins Hallenstadion nach Zürich. Foto: IMAGO/mix1

Darum gehts Raye kommt im Februar 2025 für ein Konzert nach Zürich

Neue Single «Where is My Husband?» bereits veröffentlicht

18 Songs in den UK-Top-40 und über zehn Milliarden Streams weltweit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Die Sängerin Raye (27) kommt im Rahmen ihrer «This Tour May Contain New Music» im nächsten Jahr in die Schweiz. Am 11. Februar wird sie im Zürcher Hallenstadion in Zusammenarbeit mit Live Nation eines von ihren insgesamt 40 Konzerten geben. Begleitet wird sie von ihren beiden Schwestern Absolutely (21) und Amma Keen. Während Amma unter ihrem richtigen Vornamen auftritt, nutzen Rachel Agatha (Raye) und Abby-Lynn Künstlernamen.

Fans dürfen sich im nächsten Jahr zudem auf ein neues Album der Britin mit Schweizer Wurzeln freuen. Es ist ihr zweites. Eine Single ist bereits veröffentlicht, der Song trägt den Namen «Where Is My Husband?» und beschäftigt sich auf humorvolle Art mit ihrer Suche nach einem Lebenspartner. Das Lied verbindet groovige Bläser, versetzte R-’n’-B-Rhythmen und ein glänzendes Soul-Pop-Finale, um Rayes markante, kraftvolle Stimme und vielschichtige Harmoniearrangements eindrucksvoll in Szene zu setzen. Wer ihr Konzert am Montreux Jazz Festival diesen Sommer besucht hat, ist bereits in den Genuss des Songs gekommen.

https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M

Mehrere Auszeichnungen

Bei den Grammys 2025 hat Raye Musikgeschichte geschrieben: Als erste Künstlerin wurde sie im selben Jahr sowohl in der Kategorie «Best New Artist» als auch als «Songwriter of the Year (Non-Classical)» nominiert. Bereits 2024 setzte die Sängerin aus Südlondon bei den Brit Awards Massstäbe – mit sechs Auszeichnungen in einem Jahr stellte sie einen Rekord auf.

Seit ihrem Debüt 2014 landete Raye 18 Songs in den UK-Top-40 und verzeichnet weltweit über zehn Milliarden Streams. Ihr stilübergreifender Katalog reicht von Pop, R ’n’ B und Soul bis hin zu Dance, Jazz und orchestralem Songwriting. Raye konnte bei den MTV Video Music Awards 2025 ihren ersten VMA-Gewinn feiern, und zwar für den Titel «Born Again», der in Zusammenarbeit mit Lisa (28) und Doja Cat (29) entstand.

Der Twint-Presale startet am Dienstag, 23. September, um 10 Uhr, der Presale von Ticketmaster beginnt genau 24 Stunden später. Im regulären Verkauf sind die Tickets ab Donnerstag, 25. September, ab 10 Uhr, erhältlich.