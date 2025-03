1/5 Sie gehört zu den absoluten Hinguckern des Abends: Schauspielerin Elle Fanning. Foto: Disney via Getty Images

Auf einen Blick Oscars 2024: Stars glänzen in funkelnden Kleidern und samtigen Outfits

Selena Gomez strahlt in rosafarbenem Kleid mit 16.000 handbestickten Glasperlen

Männer setzen auf klassische Anzüge, einige mit glitzernden Broschen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Die 97. Ausgabe der Oscars ist Geschichte. Was genauso in Erinnerung bleibt, wie die ausgezeichneten Filme selbst, sind die Looks der Stars. An vorderster Front dieses Jahr: Selena Gomez (32). Sie strahlte in einem roséfarbenen Ralph-Lauren-Kleid, welches mit 16'000 Glasperlen bestickt war. Diese wurden gemäss dem «People»-Magazin von zwölf Näherinnen per Hand aufgestickt. Zu ihrem sonst schon funkelnden Kleid kombinierte sie ein silberfarbenes Collier von Bvulgari. Wer wie Gomez auch auf Glitzer setzte und welche weiteren modischen Highlights es zu bestaunen gab, erfährst du hier.

Sie setzten auf Glanz und Glitzer

Schimmernde Kleider waren hoch im Kurs, wie die Bilder von Doja Cat (29), Felicity Jones (41) oder auch Emma Stone (36) zeigen. Einen wahrlich glänzenden Auftritt legte Demi Moore (62) hin, die mit ihrem silbernen Kleid alle Blicke auf sich zog und auf allen möglichen Best-Dressed-Listen landet. Das voluminöse Kleid von Ariana Grande (31) wirkt auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig, doch es steht ihr ausgezeichnet und sie bleibt sich und ihrer «Wicked»-Farbe Puderrosa einmal mehr treu.

1/10 Selena Gomez sieht einfach bezaubernd aus in ihrem handgefertigtem Ralph-Lauren-Kleid. Foto: AFP

Bei ihnen funkelts am Revers

Die Männer setzten hauptsächlich auf den klassisch dunklen Anzug mit weissem Hemd. Um dem Look doch noch etwas mehr Glamour zu verleihen, griffen einige auf Broschen zurück. So funkelt es nicht nur bei den Frauen, sondern auch am einen oder anderen Revers der Männer.

1/12 Sowohl Selena Gomez' Verlobter, Benny Blanco, als auch Miles Teller setzen auf Glitzer am Revers. Foto: The Academy via Getty Images

Samtige Sache

Wie Ariana Grande, blieb auch Cynthia Erivo (38) ihrer «Wicked»-Farbe treu und kam in Grün, genauer gesagt in einem samtigen Dunkelgrün. Auf dasselbe Material setzte neben ihr auch Scarlett Johansson (40), die wie Edgar Ramirez (47) in blauem Samt erschien. Kleiner Fun Fact am Rande: Johansson gönnte sich auf dem roten Teppich einen Shot mit einem der Reporter. Ein bisschen Spass muss sein.

1/6 Elegant, elegant: der venezolanische Schauspieler Edgar Ramirez. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Farblich passend zum roten Teppich

Mit seinem roten Jackett in der ersten Reihe fiel er auf: der Oscar-nominierte Schauspieler Colman Domingo (55). Ebenfalls auf Rot setzte die Sängerin Raye (27), die damit einen besonders glamourösen Auftritt hinlegte.

1/6 Die Sängerin mit Schweizer Wurzeln strahlt in Rot: Raye. Foto: AFP