Superstar Raye trauert um Schweizer Grosspapi

Die britische Sängerin Raye feiert weltweit Erfolge und kommt nächste Woche ins ausverkaufte Zürcher Hallenstadion. Der Auftritt wird emotional: Sie trauert um ihren geliebten Schweizer Grossvater Hans Fuchs.

Darum gehts Sängerin Raye tritt nächste Woche im Zürcher Hallenstadion auf

Verstorbener Schweizer Grossvater Hans Fuchs beeinflusste ihre Karriere emotional stark

Konzert am 11. Februar 2026 ist bereits vollständig ausverkauft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Sie reitet aktuell auf einer Erfolgswelle: Mit ihrem Lied «Where Is My Husband!» stürmt sie die Hitparaden rund um den Globus, aktuell reist sie mit ihrer Tournee «This Tour May Contain New Music» durch Europa und Amerika. Der Halt nächste Woche im Zürcher Hallenstadion wird für Raye (28) ein emotionaler: Wie Blick aus ihrem Team erfuhr, trauert sie um ihren kürzlich verstorbenen Schweizer Grosspapi Hans Fuchs (1941–2026).

Für die britische Sängerin mit Schweizer und ghanaischen Wurzeln war ihr Grosspapi aus dem Appenzell eine wichtige Person, wie sie in einem Post im September 2024 nach ihrem umjubelten Auftritt am Montreux Jazz Festival erklärte. «Beim Montreux Jazz Festival hat mich mein Schweizer Grossvater Hans Fuchs zum ersten Mal bei einem Auftritt gesehen. Er spricht nicht besonders gut Englisch, aber nach der Show umarmte er mich und sagte mir mit seiner schönen rauen Stimme: «‹Ich bin so stolz auf dich›. Und ich weinte mir die Augen aus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«I'm a Swiss Girl»

Diesen Moment hat Raye auch musikalisch verewigt. Ihren Auftritt aus dem Jahr 2024 veröffentlichte sie auf Vinyl, auf dem Cover zu sehen: ein Bild von ihr mit ihrem Grossvater an jenem Abend. «Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Auf dieser heiligen Bühne respektiert, angenommen und geschätzt zu werden, war ein wahr gewordener Traum», so Raye. «Das war der schönste Tag für mich und meine Band. Ein Tag, den wir nie vergessen werden.»

Ihren Grosspapi ehrte Raye schon am Abend des Konzerts. «I'm a Swiss Girl», sagte sie der Menge und zeigte die Schweizer Flagge, die sie auf ihrem Unterarm tätowiert hat. «Mein Grossvater aus dem Appenzell ist sogar hierhergereist und steht im Publikum», erklärte sie. Und auch dass ihre Cousinen und Cousins für den Auftritt an den Genfersee kamen. «Ich werde wohl vor Freude weinen», so Raye damals.

Ausverkauftes Konzert im Hallenstadion

Gemäss der Todesanzeige aus der Thurgauer Zeitung ist Hans Fuchs bereits am 14. Januar 2026 verstorben. «Nach einem reich erfüllten Leben ist er friedlich eingeschlafen», teilt die Trauerfamilie mit. «Seine tiefgründig herzliche Art, sein unermüdlicher Fleiss sowie sein trockener Humor werden wir immer in schönster Erinnerung behalten.» Unter den Unterzeichnenden ist auch Rachel Keen zu finden, so Rayes bürgerlicher Name. Sie selbst stand für Statements gegenüber Blick nicht zur Verfügung.

Dass Raye am 11. Februar 2026 im Zürcher Hallenstadion auch ihre Schweizer Wurzeln thematisieren wird, ist bei der redefreudigen Sängerin so gut wie sicher. Wie und ob sie den Tod ihres Grosspapis erwähnen wird, bleibt abzuwarten. Der Auftritt ist bereits jetzt ausverkauft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos