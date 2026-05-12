Worüber lachen Helene Fischer und Florian Silbereisen so?

Helene Fischer und Florian Silbereisen sorgen im Netz für Begeisterung: In einem Instagram-Reel zeigt die Schlagerqueen ihrem Ex-Partner exklusiv ihren neuen Song. Fans feiern die besondere Freundschaft der beiden – und sind gespannt auf die Veröffentlichung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helene Fischer und Florian Silbereisen begeistern Fans mit Instagram-Challenge

Fischer präsentiert neuen Song «Heute Nacht», Silbereisen errät ihn pantomimisch

Fans loben Respekt und Humor, Single erscheint Ende Mai 2026

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) begeistern ihre Fans erneut mit einem charmanten Social-Media-Auftritt. In einem Instagram-Reel zeigt sich das einstige Schlager-Traumpaar von seiner humorvollen Seite. Die 41-jährige Sängerin präsentiert ihrem langjährigen Freund und Ex-Partner Florian Silbereisen exklusiv ihren neuen Song – und fordert ihn zu einer pantomimischen Challenge heraus.

«Ich zeige jetzt dem Flori meinen neuen Song», erklärt Helene im Video, bevor sie ihm die Kopfhörer reicht. Die ersten Takte ihrer neuen Single erklingen, und Silbereisen – sichtlich gut gelaunt – beginnt sofort im Takt zu wippen. Schnell wird deutlich: Der Song trägt offenbar den Titel «Heute Nacht». Der 44-Jährige versucht, den Titel mit einer Schlafpose und einem Lächeln zu erraten – zur Freude der Fans.

«Ein Traum, wie ihr euch respektiert»

Das Video sorgte auf Social Media für Begeisterung. Unter dem Reel häufen sich Kommentare, die das besondere Verhältnis der beiden loben: «Ein Traum, wie ihr euch respektiert!», schreibt ein User. Andere Fans zeigen sich neugierig auf die neue Single: «Ich kann es auch nicht mehr abwarten!», heisst es. Einige nahmen die Situation mit Humor und kommentierten augenzwinkernd: «Und wir müssen bis Ende des Monats warten, pffff…»