83-Jährige knackt deutschen Show-Jackpot

Seniorin Martha Zöllner gewinnt am Montagabend in der RTL-Show «Die Weisheit der Vielen» 10'000 Euro. Mit ihrer Schätzung zu Elvis Presleys Haaren knackte sie den Jackpot. Zuerst realisiert sie es gar nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Martha Zöllner (83) gewinnt 10'000 Euro in RTL-Quizshow am Montagabend

Sie lag bei Elvis-Presley-Frage am nächsten an der korrekten Antwort

«Wer wird Millionär?» kehrt an Pfingsten zurück

Fynn Müller People-Redaktor

Nachdem RTL Günther Jauch (69) und seine Show «Wer wird Millionär?» für mehrere Wochen in die Pause geschickt hat, lief am Montagabend die vorerst letzte Ausgabe von «Die Weisheit der Vielen». Das Ersatzformat kann zwar in den Quoten nicht überzeugen, dafür gibts eine glückliche Siegerin: Martha Zöllner (83) knackt in der Sendung den Jackpot.

Die pensionierte Lehrerin kann ihr Glück kaum fassen und fragt ungläubig: «Habe ich gewonnen?» Moderator Ralf Schmitz (51) bestätigt mit einem Lächeln: «Ja, die 10'000 Euro gehören dir!»

Die entscheidende Frage lautet: «Für wie viele Dollar wurde 2009 ein Büschel Haare von Elvis Presley versteigert?» Zöllner tippt auf 5400 Dollar, während das Studio-Publikum durchschnittlich 43'660 Dollar schätzt. Die richtige Antwort liegt bei 18'300 Dollar. Weil die Seniorin näher dran ist, gewinnt sie die 10'000 Euro. «Das gibt es doch nicht!», ruft sie begeistert.

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Spontane Tanzeinlage

Besonders charmant: Die 83-Jährige beeindruckte nicht nur durch ihr Wissen, sondern auch durch ihre Lebensfreude. «Ich bin totale Ballettomanin, ich gucke so gern Ballett», verrät sie dem Moderator. Ralf Schmitz nimmt den Ball auf und gesteht: «Weisst du, dass ich früher auch mal Ballett gemacht habe?» Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: «Man sieht es aber überhaupt nicht.»

Kurz darauf folgt eine spontane Tanzeinlage des Jauch-Ersatzes. Schmitz schlägt vor, eine Hebefigur zu probieren, und Zöllner ist sofort dabei. «Mach mal deine Hände um meine Taille», weist der Moderator sie an, bevor er mit abgespreizten Beinen seitlich springt. Gelächter und Applaus erfüllen das Studio. «Ich freue mich total, dass ich hier bin, und ich habe euch total bewundert, wie ihr das bisher gemacht habt», lobt sie das Publikum. Schmitz kontert gewohnt schlagfertig: «Das ist ganz nett von dir, aber da sind auch ein paar ganz schön Dusselige dabei.»

Nach vier Ausgaben endet das Format «Die Weisheit der Vielen» vorerst. An Pfingsten kehrt Günther Jauch mit einer Sonderausgabe von «Wer wird Millionär?» zurück auf den Sendeplatz am Montagabend um 20.15 Uhr.