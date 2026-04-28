«DSDS»-Star Menowin Fröhlich schwebt im Glück: Der 38-Jährige und seine Partnerin Ronja erwarten im August ihr erstes gemeinsames Kind – ein Mädchen namens Mavie-Soleyn. Heute kämpft er in der Liveshow um den Superstar-Titel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Menowin Fröhlich (38) wird zum neunten Mal Vater, Baby kommt im August

Er kämpft heute ab 20.15 Uhr um den «DSDS»-Titel 2026

RTL bestätigt: Mehrfache Teilnahme an «DSDS» ist laut Regeln erlaubt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Menowin Fröhlich (38), bekannt aus «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS), hat doppelten Grund zur Freude: Der 38-Jährige erwartet nicht nur sein neuntes (!) Kind, sondern kämpft heute Abend auch um den Einzug in die nächste Runde der beliebten Castingshow. Im Interview mit RTL teilte der Sänger die frohe Botschaft mit: «Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!»

Das kommende Baby ist das erste gemeinsame Kind von Fröhlich und seiner Partnerin Ronja. Der ehemalige DSDS-Finalist, der derzeit in der Top-Elf der DSDS-Staffel 2026 steht, verrät auch schon Details: «Es wird ein kleines Mädchen! Sie soll Mavie-Soleyn heissen und wird im August das Licht der Welt erblicken.» Das Paar könne kaum glücklicher sein, betonte Menowin: «Es war ein Wunschbaby. Wir freuen uns tierisch darauf. Es fühlt sich schon richtig gut an.»

Fliegt Fröhlich auch ins «DSDS»-Glück?

Mit der Geburt von Mavie-Soleyn wird Menowin zum insgesamt neunten Mal Vater. Aus seiner früheren Beziehung mit Senay hat er bereits fünf Kinder, während aus einer anderen Beziehung drei weitere Kinder stammen. Eine seiner Töchter, Jiepen (17), sorgt in der aktuellen DSDS-Staffel ebenfalls für Furore. Sie begleitete ihren Vater zum Casting und versuchte, die Jury um Dieter Bohlen (72) zu überzeugen.

Doch bevor er sich ganz auf seine neue Rolle als Vater vorbereiten kann, liegt der Fokus des Sängers auf der ersten von drei DSDS-Liveshows. Heute Dienstagabend tritt Menowin ab 20.15 Uhr gemeinsam mit den zehn anderen Kandidaten an. Sein Ziel? Den Superstar-Titel 2026 zu gewinnen.

Das sagt RTL

Dass Fröhlich schon wieder dabei ist, kommt allerdings nicht bei allen gut an. Viele sind der Meinung, dass er von Dieter Bohlen (72) bevorzugt werde, obwohl er weniger könne als andere. «Das kannste ja echt nicht mehr ernst nehmen», lautet etwa ein Kommentar auf X. Auch Pietro Lombardi (33) mischt sich in die Sache ein und sagt im Podcast «Patchwork Boys» mit Oliver Pocher (48), dass RTL gegen die eigenen Regeln verstosse. «Eigentlich gibt es die Regel ganz klar: Wenn du einmal bei ‹DSDS› in der Liveshow warst, darfst du nie wieder mitmachen. Sonst dürfte ich auch hingehen nächstes Jahr – als Kandidat», so der Gewinner der Castingshow aus dem Jahr 2011.

Hier liegt Lombardi (33) allerdings nicht ganz richtig. Auf Anfrage von Blick erklärt RTL: «Die Teilnahmebedingungen von ‹Deutschland sucht den Superstar› sehen keine Begrenzung für eine mehrfache Teilnahme vor. Ein erneutes Antreten ist damit grundsätzlich möglich, auch nach einem Auftritt in den Liveshows.» Somit spricht also nichts dagegen, dass Menowin Fröhlich nun ein drittes Mal bei «DSDS» dabei ist. Und mit dem Statement steht Pietro Lombardi eigentlich nichts mehr im Weg, selbst noch einmal bei «Deutschland sucht den Superstar» mitzumachen.