Dieter Bohlen schwärmt von Valentina Wagner: Die Münchnerin beeindruckt bei «Deutschland sucht den Superstar» mit ihrer Stimmkraft. «Du bist ein Naturtalent», lobte der Pop-Titan. Sie gilt nun als Favoritin der Staffel 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Valentina Wagner (16) begeistert bei DSDS 2026 mit beeindruckender Performance

Dieter Bohlen nennt sie ein «Naturtalent», Wagner ist Top-Favoritin der Staffel

Vier Kandidaten scheiden aus, darunter Lucky Steinbach und Ronny Rummel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die zweite Castingfolge von «Deutschland sucht den Superstar» 2026 bringt nicht nur musikalische Höhen und Tiefen – sondern auch einen neuen Star ins Rampenlicht: Valentina Wagner. Die 16-Jährige überzeugt die Jury mit einer Performance, die Poptitan und Juror Dieter Bohlen (72) zu einer seltenen Lobeshymne veranlasste. «Du bist ein Naturtalent», schwärmt der Poptitan. «Talent kann man nicht kaufen, nicht lernen. Du hast es einfach. Tolles Mädchen.» Diese Worte machen eines klar: Valentina dürfte zu den Top-Favoritinnen der 22. Staffel von DSDS gehören.

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Noch bevor Wagner die Bühne betritt, sorgte die neue Jury-Troika für Unterhaltung. Neben Bohlen sitzen in diesem Jahr die Schlagersängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) am Pult. Bereits in der ersten Folge zeigt sich, dass die Chemie zwischen den Juroren stimmt – wenn auch nicht immer alles ganz konfliktfrei abläuft. In der aktuellen Folge kommt es zu einem humorvollen Schlagabtausch zwischen Bohlen und Bushido. Der Auslöser: die sogenannten «schrägen Vier», ein Quartett aus skurrilen Kandidaten, das die Jury in einem «Sing-off» bewerten musste.

Bushido und Bohlen liefern sich erstes Wortgefecht

Der 58-jährige Harald-Juhnke-Fan Horst Freckmann, der Elvis-Liebhaber Krzysztof Cymbor (23), die growlende Ex-Ballerina Anastasiia Prodan (31) und der redselige Entertainer Peter Heimerdinger (41) sorgen für gemischte Reaktionen. Bushido nutzt die Gelegenheit, um Bohlen auf die Schippe zu nehmen: «Das hat sich der Dieter besonders gewünscht, das liegt auf seinem Herzen.» Bohlen quittiert die Stichelei mit seiner typischen trockenen Art: «Du kannst mich mal. Kreuzweise.»

Am Ende des Tages müssen sich Horst und Krzysztof aus dem Wettbewerb verabschieden, während Prodan und Heimerdinger in den Recall einziehen. Besonders Anastasiia hinterliess bei der Jury einen bleibenden Eindruck – sowohl mit ihrer Stimme als auch mit ihrer Ausstrahlung.

Der unangefochtene Star des Abends ist aber Valentina Wagner. Mit ihrer beeindruckenden Stimmgewalt sticht sie alle anderen aus. «Die Beste des Tages – mit 300 Kilometern Abstand», urteilt Bohlen. Neben Wagner schaffen es auch Loredana Bono (23), Constance Dizendorf (19) und Aaron Seider (20) in die nächste Runde. Hingegen mussten Kandidaten wie Lucky Steinbach (20) und Ronny Rummel (40) ihre Träume von der Superstar-Krone begraben. Besonders Rummel sorgt mit seinem Mitbringsel, drei Fläschchen Pfefferminzlikör, für Lacher – doch selbst ein Schluck davon konnte die Jury nicht milde stimmen.