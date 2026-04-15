Darum gehts
- Anna-Maria Ferchichi und Bushido planen ein zweites Zuhause an der Côte d’Azur
- Die Schweiz sei «zu ruhig», aber beliebt für Wintersport und Skifahren
- Ferchichis wohnen aktuell in München und suchen Ferienhaus in Frankreich
Anna-Maria Ferchichi (44) hat vor wenigen Monaten auf Instagram verkündet, dass sie und ihre Familie ein Zuhause in ihrer Heimat Deutschland wünschen. Sie und Bushido (47) wollen mit ihren Kindern nicht mehr in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) leben, sondern haben sich einen Wohnsitz in ihrer Heimat Deutschland zugelegt.
Eine Followerin will nun von Ferchichi wissen, ob sie es auch in Betracht ziehen würde, in der Schweiz zu wohnen. Das lehnt Ferchichi entschieden ab – aus einem ganz bestimmten Grund.
«Zum Skifahren immer gerne»
Die Familie Ferchichi ist das Stadtleben gewohnt. Als sie sich ihr zweites Zuhause gesucht haben, fiel die Entscheidung womöglich deshalb auf München (D). Anna-Maria Ferchichi teilte damals ein Bild des luxuriösen Anwesens im Stadtteil Grünwald, das sie mit ihrer Familie beziehen würde.
Nun fragte eine Followerin Ferchichi auf Instagram, ob sie sich auch vorstellen könnte, in der Schweiz zu leben. «Die Schweiz ist wunderschön», antwortet diese in ihrer Story, «für uns zum Leben aber zu ruhig.» Die 44-Jährige komme aus anderen Gründen natürlich gerne in das Land: «Klar, zum Skifahren immer gerne.»
Schon neue Heimat ins Auge gefasst
In ihrer Story macht Ferchichi jedoch gleich deutlich, dass sie bereits einen anderen Ort als potenzielles zweites Zuhause ins Auge gefasst haben: In Frankreich, und zwar an der Côte d’Azur. Dort werden sie zunächst mal die Sommerferien verbringen und «uns dort nach einem zweiten Zuhause umschauen».
Wird den Ferchichis ihre deutsche Heimat jetzt schon wieder zu langweilig? «Der Winter hier war gemütlich, aber auf Dauer brauchen wir den Ausgleich zu Deutschland.»