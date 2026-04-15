Gerade erst sind Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern von Dubai nach München umgezogen. Jetzt ist ihnen die Heimat scheinbar doch wieder zu langweilig: Sie suchen ein zweites Zuhause. Auf Instagram verrät Ferchichi, ob es vielleicht die Schweiz wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria Ferchichi und Bushido planen ein zweites Zuhause an der Côte d’Azur

Die Schweiz sei «zu ruhig», aber beliebt für Wintersport und Skifahren

Ferchichis wohnen aktuell in München und suchen Ferienhaus in Frankreich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) hat vor wenigen Monaten auf Instagram verkündet, dass sie und ihre Familie ein Zuhause in ihrer Heimat Deutschland wünschen. Sie und Bushido (47) wollen mit ihren Kindern nicht mehr in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) leben, sondern haben sich einen Wohnsitz in ihrer Heimat Deutschland zugelegt.

Eine Followerin will nun von Ferchichi wissen, ob sie es auch in Betracht ziehen würde, in der Schweiz zu wohnen. Das lehnt Ferchichi entschieden ab – aus einem ganz bestimmten Grund.

«Zum Skifahren immer gerne»

Die Familie Ferchichi ist das Stadtleben gewohnt. Als sie sich ihr zweites Zuhause gesucht haben, fiel die Entscheidung womöglich deshalb auf München (D). Anna-Maria Ferchichi teilte damals ein Bild des luxuriösen Anwesens im Stadtteil Grünwald, das sie mit ihrer Familie beziehen würde.

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Nun fragte eine Followerin Ferchichi auf Instagram, ob sie sich auch vorstellen könnte, in der Schweiz zu leben. «Die Schweiz ist wunderschön», antwortet diese in ihrer Story, «für uns zum Leben aber zu ruhig.» Die 44-Jährige komme aus anderen Gründen natürlich gerne in das Land: «Klar, zum Skifahren immer gerne.»

Schon neue Heimat ins Auge gefasst

In ihrer Story macht Ferchichi jedoch gleich deutlich, dass sie bereits einen anderen Ort als potenzielles zweites Zuhause ins Auge gefasst haben: In Frankreich, und zwar an der Côte d’Azur. Dort werden sie zunächst mal die Sommerferien verbringen und «uns dort nach einem zweiten Zuhause umschauen».

Wird den Ferchichis ihre deutsche Heimat jetzt schon wieder zu langweilig? «Der Winter hier war gemütlich, aber auf Dauer brauchen wir den Ausgleich zu Deutschland.»